RDC : Félix Tshisekedi lance un dialogue national de trois mois

Félix Tshisekedi a lancé jeudi 27 août en République démocratique du Congo un dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État, présenté comme un processus de trois mois au maximum qui débutera par des consultations dans les 26 provinces avant des assises nationales à Kinshasa.

Les forums provinciaux doivent réunir responsables politiques, élus, société civile, autorités coutumières, confessions religieuses et représentants de plusieurs secteurs professionnels. Ils auront pour mission d’établir un diagnostic sur l’insécurité, les conflits fonciers et coutumiers, les tensions communautaires, les insuffisances administratives, les inégalités et les obstacles au développement.

Les contributions recueillies devront alimenter des assises nationales appelées à déboucher sur un Pacte national, assorti d’une matrice publique d’exécution et d’un mécanisme national de suivi. Le président n’a pas annoncé de date précise pour le début des consultations provinciales ni pour la tenue des assises nationales.

Félix Tshisekedi a aussi assuré que le dialogue ne suspendrait pas les institutions et ne remettrait pas en cause, selon ses termes, le choix du peuple exprimé par les urnes. Il a présenté cette initiative comme une réponse politique interne distincte des autres cadres déjà ouverts autour de la crise dans l’est du pays.

Sur l’inclusivité, le chef de l’État a précisé que les acteurs qui poursuivent la lutte armée au moment de l’ouverture du processus ne pourront pas siéger comme composantes politiques. Dans les conditions actuelles, l’AFC/M23 reste renvoyée au cadre de Doha, consacré aux discussions sur la cessation des hostilités, le désengagement, le cantonnement et le désarmement.

L’option d’un dialogue national inclusif avait été annoncée le 17 juillet par la présidence après un échange avec des représentants des confessions religieuses. Le 16 août, Félix Tshisekedi avait promis une adresse à la Nation pour en préciser les contours et défendre un format distinct des précédentes concertations politiques.

Une partie de l’opposition plaidait cependant pour un autre calendrier et une autre médiation. Martin Fayulu a proposé le 21 août un dialogue plus court, de trois semaines ou un mois, sous l’égide des leaders religieux, tandis que la coalition C64 avait demandé la convocation des assises au plus tard le 15 août.

Le dispositif doit encore être formalisé. Une ordonnance annoncée pour les prochains jours doit d’abord créer un comité d’organisation, avant la convocation formelle du dialogue et l’installation d’une commission préparatoire comprenant notamment les confessions religieuses.