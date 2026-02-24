RDC : Dialogue national — le pouvoir appelé à décrisper l’espace politique

Jean-Marc Kabund, qui a longtemps occupé des responsabilités de premier plan au sein de l’UDPS et exercé la vice-présidence de l’Assemblée nationale, a rompu avec l’entourage du président Félix Tshisekedi pour rejoindre les rangs de l’opposition.

La rupture s’est accentuée en février 2022, après des déclarations cinglantes à l’encontre du chef de l’État : son éloignement des cercles du pouvoir s’est alors confirmé et son ton politique s’est durci.

Les tensions ont débouché sur une arrestation en août 2022. L’affaire a connu un nouveau rebondissement l’année suivante lorsque, en septembre 2023, la Cour de cassation l’a condamné à une peine de sept ans de servitude pénale.

Après plus d’un an derrière les barreaux, il a quitté la prison centrale de Makala dans la soirée du vendredi 21 février 2025. Depuis sa sortie, Kabund s’est affirmé comme une voix visible de l’opposition congolaise et plaide pour l’organisation d’un dialogue englobant tous les acteurs.

De l’ex-allié au porte‑voix d’un dialogue national

Sa trajectoire, de proche collaborateur du président à critique résolu du pouvoir, donne une portée particulière à son appel à la concertation : il réclame un processus inclusif capable de rassembler des forces politiques diverses autour des enjeux du pays.

Invité principal de l’émission Afrique sur RFI, il a été reçu et interrogé par Patient Ligodi dans les studios de la station le 23 février 2026, où il a développé son argumentaire en faveur d’un cadre de discussion ouvert à toutes les composantes de la société congolaise.

