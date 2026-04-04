RDC : deux mois de prison avec sursis pour le médecin ayant frappé une patiente après son accouchement

À Kinshasa, le tribunal de grande instance de Kinkole a rendu son arrêt le 3 avril 2026 dans une affaire qui avait provoqué une vive émotion. Le docteur David Balanganayi, dont une vidéo le montrant en train de frapper et d’insulter une patiente lors d’une suture sans anesthésie a largement circulé, n’écopera pas d’une peine de prison ferme. Il a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis.

L’affaire, jugée en flagrance pour des violences commises après un accouchement, avait suscité l’indignation et des appels à la sanction exemplaire. Le parquet, lors des réquisitions, avait demandé une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison, tandis que la diffusion des images avait amplifié la pression médiatique et politique autour du dossier.

Au cours du procès, le périmètre des poursuites a toutefois été réduit. L’accusation de tentative de meurtre a été retirée et, au moment de rendre sa décision, la chambre a écarté les qualifications de torture et d’atteinte grave à l’intégrité physique. Les juges n’ont retenu que les faits de coups et blessures simples.

La défense s’est félicitée du verdict, estimant qu’il corrigeait ce qu’elle a qualifié de jugement populaire et de récupération politique du dossier. Me Joël Cadet Ndanga a salué la décision des magistrats, voyant dans l’abandon de certaines poursuites une remise en perspective des faits.

Des voix qui appellent à des réformes et des réparations

Pour les organisations de défense des droits des femmes, la condamnation, même légère, revêt une portée symbolique. Dorcas Bwalelo, de l’ONG Usawa Initiative, a insisté sur la nécessité de repenser en profondeur le système de santé afin d’empêcher de tels abus. Selon elle, aucune faiblesse institutionnelle ni contrainte de service ne devrait légitimer que la douleur d’une femme soit ainsi négligée.

Par ailleurs, l’État congolais, employeur du médecin et responsable de l’établissement, a été déclaré civilement responsable et condamné à verser des dommages aux parties civiles, le montant total n’excédant pas 2 500 dollars.