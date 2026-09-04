Quotidien : le reporter Abda Sall quitte l’émission de Yann Barthès après sept ans

Le journaliste de terrain Abda Sall met un terme à son aventure au sein de « Quotidien », le talk-show phare diffusé sur TMC. Après sept années de collaboration ininterrompue avec l’animateur Yann Barthès, le reporter quitte la rédaction du programme où il s’était imposé comme l’une des figures régulières auprès des téléspectateurs.

L’officialisation de ce départ s’est opérée sur les réseaux sociaux. À travers une vidéo et un message publiés sur son compte Instagram, Abda Sall a choisi l’autodérision pour clore ce cycle professionnel, revenant avec humour sur ses nombreuses années passées micro en main à interpeller et relancer les responsables politiques.

Cette séparation s’inscrit dans une série de changements majeurs qui redessine les contours du programme en cette rentrée 2026. L’équipe enregistre en effet plusieurs départs notables parmi ses figures récurrentes, à l’instar de la chroniqueuse culturelle Ambre Chalumeau, de Maïa Mazaurette ainsi que de l’humoriste Pablo Mira.

Pour compenser ces mouvements et consolider le tour de table, l’émission produite par la société Bangumi adapte son dispositif. Le talk-show voit ainsi le retour régulier sur son plateau de la journaliste Salhia Brakhlia, qui reprend une place centrale dans les échanges et les décryptages en direct.

Des contraintes budgétaires chez le producteur Bangumi

Ce profond remaniement d’équipe coïncide avec une situation financière resserrée pour Bangumi. D’après les révélations publiées par la presse française, la société de production fait face à de lourdes contraintes budgétaires, un paramètre économique déterminant dans l’évolution de ses effectifs et de ses formats à l’antenne.