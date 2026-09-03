Tensions médiatiques : Christine Kelly épingle les audiences de Sonia Mabrouk sur BFMTV

L’animatrice de CNews Christine Kelly a ouvertement relayé sur ses réseaux sociaux, ce jeudi 3 septembre 2026, un article issu du site de Jean-Marc Morandini pointant du doigt les scores d’audience jugés décevants de Sonia Mabrouk sur BFMTV. Ce partage public cible directement son ancienne consœur de la chaîne d’information du groupe Canal+.

Les chiffres de la tranche horaire confirment une nette baisse de régime pour la journaliste concurrente. L’émission « 100 % Mabrouk » a vu ses audiences chuter à environ 210 000 téléspectateurs. Cette contre-performance relègue le canal à la troisième place des chaînes d’information en continu, devancé par LCI et largement distancé par CNews qui réunit autour de 500 000 fidèles.

Sonia Mabrouk avait pourtant orchestré sa rentrée médiatique sur l’antenne de BFMTV le 24 août 2026 en prenant les commandes de « 100 % Mabrouk ». Ce rendez-vous quotidien consacré aux débats et au décryptage de l’actualité a été spécialement positionné pour conquérir le créneau stratégique de l’access prime time.

Cette rivalité affichée fait écho au départ fracassant de la présentatrice du groupe Canal+ au début de l’année 2026. Sonia Mabrouk avait alors claqué la porte de CNews et d’Europe 1 en invoquant des désaccords éthiques majeurs, liés au maintien à l’antenne de Jean-Marc Morandini après la condamnation judiciaire de ce dernier.

Une dynamique freinée par la concurrence frontale

Le lancement du programme avait pourtant montré des signes prometteurs en franchissant le cap des 400 000 téléspectateurs lors de ses toutes premières diffusions. La courbe a ensuite fléchi à la fin du mois d’août 2026, au moment précis où Christine Kelly et Pascal Praud ont effectué leur retour d’antenne sur CNews.