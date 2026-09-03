Affaire Patrick Bruel : Sam Zirah fustige le soutien polémique apporté par Mimie Mathy

La prise de position de Mimie Mathy en faveur de Patrick Bruel suscite une vive controverse. Intervenant sur les ondes de RTL après l’annulation de la tournée anniversaire de l’artiste, la comédienne a affirmé que l’interprète de « Casser la voix » avait été « plus harcelé que harceleur », tout en exhortant le public et les observateurs à respecter scrupuleusement le principe fondamental de la présomption d’innocence.

Cette intervention a immédiatement provoqué une réaction épidermique sur le plateau des « Grandes Gueules » diffusé sur RMC. Le 3 septembre 2026, le créateur de contenu et chroniqueur Sam Zirah s’est publiquement emporté contre les propos tenus par l’actrice, ciblant frontalement la teneur de ses déclarations médiatiques.

Sur l’antenne radiophonique, Sam Zirah a haussé le ton en qualifiant sans détour ces propos de « vraies déclarations d’enfoiré ». Il a martelé avec véhémence que la comédienne ne pouvait en aucun cas, « d’un claquement de doigts, effacer les 32 accusations » d’agressions sexuelles et de viols formulées à l’encontre de Patrick Bruel.

Poursuivant sa charge, le chroniqueur a fustigé une attitude qu’il juge particulièrement déconnectée de la gravité des faits dénoncés. Sam Zirah a pointé du doigt un manque criant d’empathie et de considération de la part de Mimie Mathy à l’égard de toutes les femmes qui ont pris le risque de témoigner ou d’engager des poursuites judiciaires contre l’artiste.

Une tournée interrompue sur fond de vives tensions

Patrick Bruel, qui conteste formellement l’intégralité des accusations criminelles portées contre sa personne, demeure légalement présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées. Le chanteur avait expliqué la déprogrammation de sa série de concerts anniversaires par la dégradation sécuritaire et le climat d’hostilité générale et de menaces pesant sur ses représentations.