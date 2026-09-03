France Télévisions : la diffusion du spectacle de Léna Situations vivement contestée par Estelle Denis

La créatrice de contenu Léna Situations a officiellement mis un terme à dix saisons de ses célèbres « Vlogs d’août » lors d’un rassemblement exceptionnel organisé le 31 août 2026 à l’Accor Arena de Paris. Intitulé « Celui où ils disent au revoir ! », ce rendez-vous a réuni près de 20 000 spectateurs dans la grande salle parisienne, scellant le succès populaire de ces vidéos devenues incontournables chaque été.

Dans le sillage de cette mobilisation de masse, France Télévisions a choisi d’accorder une exposition majeure à l’événement sur ses canaux traditionnels et numériques. Le groupe public a ainsi fixé la diffusion de la captation de cette soirée au samedi 12 septembre 2026 à 23h25 sur France 2, tout en prévoyant une mise à disposition immédiate pour les internautes sur sa plateforme france.tv.

Cette décision de programmation a déclenché une franche polémique le 2 septembre 2026 sur les antennes de RMC et RMC Story. Durant son émission quotidienne « Estelle Midi », l’animatrice Estelle Denis a fermement contesté cette initiative, jugeant anormal qu’un service public financé par l’argent des contribuables alloue du temps d’antenne à ce type de contenu émanant de l’influence en ligne.

L’animatrice a ensuite relayé ses critiques sur le réseau social X, où elle a formellement remis en question la légitimité du service public à retransmettre le spectacle de l’influenceuse. Ces interventions numériques ont rapidement provoqué de vives réactions parmi les internautes, ouvrant un débat passionné sur le rôle et les priorités de la télévision publique face aux nouvelles stars du web.

Un choix éditorial défendu au nom de la jeunesse

Face à ces récriminations, les chroniqueurs Charles Magnien et Emmanuelle Dancourt ont pris le contre-pied d’Estelle Denis lors des échanges en direct. Tous deux ont apporté leur soutien à la diffusion du spectacle en insistant sur l’aptitude singulière de Léna Situations à rassembler la jeune génération, tout en soulignant les très bonnes audiences enregistrées par le passé lors du portage de formats digitaux à la télévision.