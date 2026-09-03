Laurent Ruquier prend ses distances avec Patrick Sébastien pour Les Grosses Têtes sur RTL

Laurent Ruquier a repris les commandes des « Grosses Têtes » sur RTL le 24 août 2026, ouvrant officiellement la nouvelle saison de la célèbre émission radiophonique d’humour et d’actualité. L’animateur emblématique a ainsi retrouvé son fauteuil de maître de cérémonie devant les auditeurs pour entamer une nouvelle salve quotidienne de débats et de bons mots.

Cette rentrée radiophonique est toutefois marquée par des réserves notables concernant l’un de ses habitués. Dans un entretien accordé au magazine Causeur début septembre 2026, le présentateur a fait savoir qu’il hésite désormais « de plus en plus » à faire appel à Patrick Sébastien pour siéger autour de la table parmi les sociétaires du programme.

Cette réticence assumée découle directement des initiatives musicales récentes de l’ancien animateur de télévision. Laurent Ruquier a fermement désapprouvé la chanson paillarde écrite et interprétée par Patrick Sébastien contre la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Le patron des Grosses Têtes a dénoncé une attaque inutile, tout en conseillant à l’humoriste de ne point s’enfermer dans une surenchère de vulgarité.

Le litige remonte au printemps précédent, lorsque la dirigeante de l’audiovisuel public avait engagé des poursuites judiciaires. Face au dépôt de plainte de Delphine Ernotte, Patrick Sébastien avait défendu sa démarche en avril 2026 sur les ondes de RMC, justifiant son texte au nom de la tradition populaire de la chanson grivoise et du principe de la liberté d’expression.

Un casting remanié pour la rentrée de RTL

En marge de cette controverse artistique, l’équipe renouvelée des « Grosses Têtes » a été dévoilée le 2 septembre 2026 lors de la traditionnelle conférence de rentrée de la station RTL. La grille accueille plusieurs nouveaux visages destinés à dynamiser les échanges quotidiens, parmi lesquels figurent le comédien Alex Vizorek, l’animatrice Valérie Damidot ainsi que le journaliste Michel Field.