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Top Chef : Arnaud Delvenne suspend sa carrière après des accusations de harcèlement

Le chef cuisinier belge Arnaud Delvenne, finaliste de la treizième saison de l’émission Top Chef en 2022, a annoncé une pause dans sa carrière professionnelle et son retrait des réseaux sociaux.

Koffi AMÈGAN
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Top Chef : Arnaud Delvenne suspend sa carrière après des accusations de harcèlement
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Dans son message d’adieu temporaire publié sur Instagram avant de désactiver son compte, Arnaud Delvenne a précisé vouloir se concentrer sur sa vie privée et sa santé. Le cuisinier a notamment indiqué laisser ses « couteaux dans la mallette » pendant cette période d’éloignement volontaire.

Cette mise en retrait intervient après les accusations de harcèlement moral et sexuel formulées par Samuel, un ancien commis ayant travaillé sous ses ordres au cours d’expériences professionnelles communes.

Auprès du journal Le Parisien lors de la révélation de l’affaire en juillet 2026, Arnaud Delvenne avait admis avoir mal agi, reconnu une faute dans certains échanges de messages et présenté des excuses.

Des faits dénoncés dans des établissements parisiens

Les accusations formulées par l’ancien employé concernaient notamment la période d’activité d’Arnaud Delvenne au sein des cuisines de restaurants parisiens, cadre professionnel où le subordonné officiait sous sa direction directe.

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