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Star Academy : Lucie Bernardoni quitte son poste de répétitrice sur TF1 après quatre saisons

Lucie Bernardoni a officialisé son départ définitif de l’émission Star Academy, diffusée sur la chaîne TF1. C’est à travers un long message publié sur son compte officiel Instagram que la répétitrice emblématique du télé-crochet a annoncé, le 3 septembre 2026, qu’elle quittait ses fonctions, renonçant ainsi à accompagner la prochaine promotion d’académiciens au château de Dammarie-les-Lys pour les répétitions scéniques.

Mohamed ISSA
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Star Academy : Lucie Bernardoni quitte son poste de répétitrice sur TF1 après quatre saisons
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Cette annonce marque la fin d’une collaboration de quatre saisons consécutives menée au sein du télé-crochet français. La coach vocale avait réintégré les rangs de l’équipe pédagogique lors du grand retour du programme à l’antenne à l’automne 2022, participant activement à la renaissance durable de ce format musical majeur sur TF1.

La date retenue par Lucie Bernardoni pour formaliser son départ comporte une forte dimension symbolique pour les fidèles du programme. Elle a choisi d’effectuer sa déclaration le jour exact du vingt-deuxième anniversaire du lancement de la quatrième saison, inaugurée le 3 septembre 2004, édition au cours de laquelle elle avait elle-même été finaliste face à Grégory Lemarchal.

Dans sa prise de parole sur le réseau social, l’artiste a également tenu à préparer l’avenir immédiat du télé-crochet. Elle a adressé tous ses vœux de réussite et ses encouragements bienveillants à la future répétitrice appelée à prendre le relais pour encadrer les élèves, en binôme avec la pianiste et coach Fanny Delaigue.

Hommage aux équipes et aux élèves du télé-crochet

Lucie Bernardoni a conclu son message en manifestant une vive gratitude à l’égard des équipes de production, de l’ensemble du corps professoral ainsi que de tous les élèves qu’elle a formés durant ses quatre années de répétitions. Ces remerciements clôturent son implication auprès des académiciens à la veille de la nouvelle saison.

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