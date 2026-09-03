Le chef Pierre Sang visé par des accusations de cadences abusives et de tromperies

Le chef cuisinier Pierre Sang est directement mis en cause par une enquête publiée le 1er septembre 2026 par le média d’investigation Mediapart. Au total, neuf salariés et anciens collaborateurs témoignent contre le restaurateur, rapportant des cadences de travail excessives pouvant atteindre jusqu’à 70 heures par semaine. Les témoignages font également état d’un contrôle managérial oppressant, de manquements répétés aux règles d’hygiène ainsi que de tromperies délibérées sur la traçabilité et l’origine des produits servis en salle.

Sollicité directement par la rédaction de Mediapart pour répondre à ces griefs, Pierre Sang a fermement réfuté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. L’ancien candidat d’émissions culinaires a rejeté ces affirmations en bloc, qualifiant ces accusations de simples rumeurs sans fondement et de bruits de couloir destinés à nuire à la réputation de ses restaurants.

Ces révélations rappellent d’autres affaires de maltraitance présumée ayant secoué le milieu de la haute gastronomie française par le passé. En 2015, le restaurant La Grande Maison à Bordeaux, alors dirigé par le chef Joël Robuchon, avait fait l’objet d’une plainte officielle pour harcèlement déposée par plusieurs anciens commis de cuisine. Le chef multi-étoilé avait formellement contesté ces allégations avant de riposter sur le terrain judiciaire par une plainte pour diffamation.

La même année, le chef Yannick Alléno s’était retrouvé poursuivi devant le conseil de prud’hommes par plusieurs anciens employés du prestigieux Pavillon Ledoyen. Les plaignants dénonçaient des faits caractérisés de violence et de harcèlement moral au sein de la brigade. Face à la médiatisation du dossier, Yannick Alléno avait fini par admettre publiquement avoir commis des écarts verbaux dans l’exercice de ses fonctions.

Mises en cause judiciaires dans la haute gastronomie

Les procédures judiciaires impliquant des figures du milieu culinaire ne se cantonnent pas à la gestion interne des brigades de cuisine. Début août 2026, le chef Jean Imbert a été placé en garde à vue à Paris à la suite de plaintes pour violences conjugales déposées par trois anciennes compagnes, dont Alexandra Rosenfeld. À l’issue de ses auditions par les enquêteurs, le cuisinier a été placé sous le statut de témoin assisté.