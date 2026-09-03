Nathalie Marquay annonce la mort de son chien, plus de quatre ans après le décès de Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay a annoncé la mort de l’un de ses chiens, jeudi 3 septembre 2026, sur son compte Instagram. L’ancienne Miss France 1987, veuve de l’animateur de télévision Jean-Pierre Pernaut, a fait ses adieux à l’un des deux bergers allemands qu’elle avait adoptés avec lui, dans un message empreint d’émotion accompagné de plusieurs photographies de l’animal.

« Mon lkim d’amour, tu vas nous manquer, pour ta demi-sœur aussi, j’ai le cœur brisé, parti trop tôt, si soudainement. Un arc-en-ciel se dessine pour t’amener vers ton maître, mon amour Jean-Pierre », a-t-elle écrit, associant la disparition de son chien au souvenir de son défunt mari.

Jean-Pierre Pernaut, présentateur du journal de 13 heures de TF1 de 1988 à 2020, est mort d’un cancer le 2 mars 2022, à l’âge de 71 ans. Nathalie Marquay était son épouse et la mère de leur fille Lou, née en 2002.

Depuis la mort de son mari, l’ancienne reine de beauté continue de lui rendre hommage publiquement et évoque régulièrement, dans la presse et sur les plateaux de télévision, les « signes » qu’elle dit recevoir de lui.

Les « signes » qu’elle attribue à Jean-Pierre Pernaut

Dans un entretien accordé à Télé Poche, en kiosque le 15 janvier 2024, Nathalie Marquay racontait s’être trompée de chemin en se rendant chez sa coiffeuse le 14 décembre, jour de l’anniversaire de sa fille Lou, pour se retrouver devant la clinique parisienne de la Muette où celle-ci est née en 2002, presque à la même heure. « Il était 10h05 […] elle est née à 10h06. Dingue ! », avait-elle raconté, y voyant un signe envoyé par son défunt mari.

Nathalie Marquay a consacré un livre à ces manifestations qu’elle dit percevoir depuis la mort de Jean-Pierre Pernaut, Un signe de toi – Son âme guide mes pas, paru aux éditions Guy Trédaniel en janvier 2024.