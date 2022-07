« Quand on a autant d’enfants que de pères, il y a des… » Juste Crepin dézingue Emmanuelle Keita

La tension continue de monter à cause de l’affaire « mère célibataire » qui fait le chou gras des réseaux sociaux. Lynché par l’influenceuse Emmanuelle Keita pour sa position, Juste Crepin vient d’envoyer une cinglante réplique qui secoue à nouveau la toile.

Très adulé sur la toile à cause de sa franchise, l’influenceur Juste Crepin Gondo qui ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui, se trouve depuis quelques jours au centre d’une grosse polémique. Récemment invité entant que chroniqueur sur un plateau d’émission, le jeune blogueur a en effet ouvertement déconseillé aux hommes d’épouser les mères célibataires.

Une déclaration qui lui a valu beaucoup de commentaires désobligeants dont celui de l’influenceuse Emmanuelle Keita par exemple. En effet, la business woman qui fait partie de cette catégorie de femme a ouvertement allumé le jeune influenceur en l’accablant d’insultes. « Juste con et crétin, rien de plus ! Qui donne la parole au genre-ci même ? Et c’est vraiment pas parce que je suis une mère célibataire, je trouve tellement déplacé. Mais bon liberté d’expression » a écrit la mère célibataire de trois enfants.

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Juste Crepin Gondo n’a pas hésité à envoyer une réplique assez cinglante à l’ex fiancée de Peter 007. « Quand on a autant d’enfants que de pères, il y a des injures qu’il faut éviter. Dieu n’a pas partagé l’intelligence de façon équitable donc il faut faire avec…« , a lancé le jeune blogueur.

Pour rappel, Juste Crepin Gondo est un influenceur Ivoirien et Web créateur de contenu, qui à travers des analyses pertinentes, donne son point de vue sur des sujets liés à la société. Il a reçu plusieurs distinctions dont le prix du meilleur influenceur positif 2022, lors de la 4e édition de l’Africa Dubaï Business Awards qui a réuni plusieurs personnalités.