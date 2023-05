« Quand les gens sont bornés, … » cette acerbe réplique d’Axel Merryl à ses détracteurs

- Publicité-

Au cœur de la polémique depuis le lancement de son clip « Kimi » qui bat tous les records sur les réseaux sociaux avec plus de trois millions de vues sur Youtube, Axel Merryl a réagi dans un live Tiktok où il a invité ses fans au calme.

Depuis la sortie de son clip « Kimi » dédiée à la fille aînée du révérend pasteur ivoirien Camille Makosso, l’humoriste béninois Axel Merryl est au cœur de la polémique. Entre les raisons du refus de son visa pour la France et sa notoriété au Bénin, chacun y va de son opinion. Selon le comédien Observateur, Axel Merryl étant étudiant en France avec un titre d’étudiant qui lui permet d’étudier aurait été recalé en raison de ses activités para académiques.

Axel Merryl entre refus de visa et notoriété au Bénin

Pour lui, même avec sa rencontre avec le ministre Oswald Homeky, Axel est encore loin de régler ses problèmes de papier pour la France. « Déjà, tu nous caches un refus, ils t’ont peut-être refusé le renouvellement de ton titre de séjours étudiant, parce que, peut-être, l’école t’a balancé par manque d’assiduité. Ils connaissent ton statut d’influenceur et ils ont dit: « Non, tu n’es pas étudiant », a-t-il déclaré dans une vidéo d’environ 5 minutes.

Comme si cela ne suffisait pas, le talent et la notoriété d’Axel Merryl sont au cœur des débats au Bénin. Alors que certains estiment qu’il est le meilleur des artistes béninois, d’autres soutiennent qu’avoir un million de vues en 24 heures ne fait pas de lui le meilleur des artistes béninois. A en croire cette dernière catégorie, Axel Merryl n’a pas que son audience au Bénin. Sa célébrité au delà des frontières béninoises avec près de trois millions d’abonnés sur Facebook et plus de 4 millions sur Tiktok ont favorisé ce score de son clip Kimi qui est à plus de trois millions de vues en 5 jours sur sa chaîne Youtube.

Axel Merryl répond à ses détracteurs

Mais n’étant pas polémiste, Axel Merryl a tenté de mettre fin aux brouilles entre ses détracteurs et ses soutiens dans un live Tiktok. « Quittez le live, s’ils sont 4 à parler mal de moi, partez et ne revenez pas. J’ai appris à ne plus répondre donc, ne répondez pas aussi.(..) C’est comme ça l’être humain, surtout quand les gens sont bornés », a-t-il réagi.

En réponse à ses détracteurs, Axel Merryl indique que les lives dans lesquels ses détracteurs l’insultent et bavardent pour rien sont inutiles. « La seule chose qui me traumatise maintenant c’est comment faire pour avoir 5 millions de vue sur le clip (Kimi Ndlr). Rien d’autres. Donc, la team, les lives où ça fait des polémiques par rapport à ci ou à ça, je ne veux plus vous voir la bas« , a-t-il insisté.

