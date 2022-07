« Quand je pars au marché… » Nayanka Bell révèle son secret pour faire face à la cherté de la vie

Alors que le débat sur la cherté de la vie devient de plus en plus houleux ces derniers temps sur la toile, la chanteuse Ivoirienne Nayaka Bell a jugé opportun de partager une anecdote qui pourrait toutefois aider ses collègues artistes qui sont souvent les plus grandes victimes de la surenchère.

La célébrité apporte son lot d’avantages, mais aussi d’inconvénients. Et ce n’est pas Nayaka Bell qui dira le contraire. Pour preuve, la chanteuse de 59 ans vient de révéler une drôle d’astuce qu’elle avait l’habitude d’utiliser dans le passé pour faire face à cherté des produits dans les marchés.

En effet, la chanteuse et styliste Ivoirienne de son vrai nom Aka Louise de Marillac a révélé qu’elle se déguisait pour aller au marché dans le seul but d’éviter d’être victime de sa popularité.

« Quand je partais au marché avec un déguisement, c’était déjà pour éviter qu’on augmente les prix, je ne suis pas pingre mais quand on est célèbre et qu’on demande le prix de quelque chose, c’est plus coûteux de 3 ou 4 fois », a déclaré la chanteuse dans un message rapporté par Frist Mag.

Pour rappel, la question de la cherté de la vie défraie la chronique depuis quelques jours en Côte d’Ivoire. Lors de la grande finale du concours de beauté Miss Côte d’Ivoire 2022, le chanteur Bebi Philip avait profité de sa tribune pour interpeller les autorités.

« Tout est devenu cher. Le marché est cher, même porc au four a augmenté. Donc chères autorités, faites quelque chose pour soulager la population », a lancé Bebi Philip au cours de cette cérémonie très médiatisée. Une déclaration qui a bien évidemment suscité beaucoup de réactions mitigées sur la toile.