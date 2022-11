Qatar 2022: Hervé Renard livre la clé de la victoire de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine

Aux anges, Hervé Renard a réagi à la victoire de l’Arabie Saoudite, vainqueur de l’Argentine (1-2) ce mardi en Coupe du monde. Et le sélectionneur des « Faucons » a révélé la clé de ce succès historique face à l’Albicéleste.

C’est sans doute la première gosse surprise de cette Coupe du monde 2022. Pas attendu dans cette compétition, l’Arabie Saoudite a battu l’Argentine (2-1) ce mardi, dans le cadre de la première journée du groupe C. Renversants, les « Faucons » ont puni l’Albicéleste au retour des vestiaires.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

Menés en début de rencontre sur un pénalty transformé par Lionel Messi, les hommes du sélectionneur Hervé Renard ont fait soulever le stade de Lusail avec deux superbes réalisations signées Al-Shehri et Salem Al-Dawsari.

Un grand exploit des Faucons, dû en partie grâce au coaching du technicien français qui dirige cette équipe, 51è au classement FIFA, depuis trois ans. C’est donc fort logiquement que l’homme à l’éternelle chemise blanche a exulté au coup de sifflet final. Et en zone mixte, l’entraineur de 54 ans a manifesté sa joie.

«Victoire…Je me sens léger… Félicitations à ces fantastiques joueurs, je les félicite toujours et cela fait trois ans que je le fais», a réagi l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas, rapporté par Footmercato.

«Aujourd’hui, pour résumer, les astres se sont alignés pour nous. Il ne faut pas oublier que l’Argentine reste une équipe fantastique, ils étaient invaincus depuis 36 matches. Ils sont les champions en titre de la Copa America, avec de beaux joueurs, mais c’est le football, c’est comme ça, parfois, il y a de la folie dans le monde footballistique», a ajouté le Français.

La clé de la victoire

Hervé Renard a par ailleurs livré le secret de la victoire de sa formation contre le géant sud-américain. Et le technicien a confié avoir travaillé à l’entraînement avec les siens sur les positions de hors-jeu. Ce qui a grandement perturbé les Argentins lors de la rencontre avec trois buts refusés par la VAR pour position illicite.

« On a une tactique pour ne pas aller trop haut, mais pas trop bas non plus. Ça se joue sur une ou deux positions de hors-jeu en première période. Jouer devant notre défense et attendre, on n’aurait pas pu le faire tout le match. Malheureusement, en première période, nos deux attaquants n’ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et (Leandro) Paredes », explique-t-il.

Le champion d’Afrique 2015 avec la Côte d’Ivoire poursuit : « En deuxième période, bon ils se sont fait taquiner à la mi-temps, je leur ai dit : « c’est bien, vous avez bien trottiné en première période ». Et puis ils sont allés chercher quelque chose qui fait la différence parfois ». Vivement que cette tactique aide aussi les Faucons lors de leur deuxième match face à la Pologne, samedi.