PSG: Warren Zaïre-Emery envoie un message au Real, Bayern, Man City et Cies

Sauveur du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1) mercredi soir, Warren Zaïre-Emery se projette déjà sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et le milieu de terrain français a assuré que les siens n’ont peur de personne, quelque sout l’adversaire qui se dressera sur leur chemin.

Si le PSG va disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, c’est en partie grâce à lui. Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery a évité aux Parisiens d’être reversés en Europa League. Contre le Borussia Dortmund mercredi soir, en sixième journée du groupe F, le milieu de terrain français a arraché le point du nul pour son équipe, pourtant menée à la pause.

Une belle prestation individuelle savourée par le prodige français en zone mixte après la rencontre. Même s’il aurait aimé que le PSG finisse premier de son groupe, le néo international a cependant tenu à envoyé un message au futur adversaire des Rouge & Bleu en huitième de finale: les champions de France n’ont peur de personne.

« Je suis très content, on fait un bon match dans l’ensemble. On se crée beaucoup d’occasions mais c’est le foot, parfois ça ne veut pas rentrer. On ne garde que du positif pour la suite et on va faire de notre mieux. Le plus dur dans le foot, c’est de se créer des occasions, c’est ce qu’on arrive à faire. Maintenant, il faudra concrétiser par des buts. L’objectif était de finir à la première place, on n’a pas réussi mais il ne fallait surtout pas perdre. (…) On n’a peur de personne, on va regarder tranquillement le tirage, peu importe l’adversaire on sera prêt », a clamé le Français au micro de Canal+ Foot.

A noter que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions est prévu au lundi 18 décembre 2023, à partir de 12h à Nyon (Suisse). Les matchs allers se joueront les 13 et 14 ainsi que les 20 et 21 février 2024, alors que les matchs retours se disputeront les 5 et 6 ainsi que les 12 et 13 mars 2024.

Le tirage au sort des quarts de finale est lui fixé au 15 mars. Alors qu’aucun club ne peut affronter ni une équipe de son groupe, ni de son propre pays, le PSG pourrait tomber sur le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, l’Atletico Madrid, la Real Sociedad ou le FC Barcelone.