PSG: Kylian Mbappé sort du silence

Dans un communiqué envoyé à l’AFP ce mardi, Kylian Mbappé a pris la parole après le début du nouveau feuilleton sur son avenir.

Kylian Mbappé a officiellement informé le Paris Saint-Germain de sa décision de ne pas activer l’option de prolongation d’un an dans son contrat. L’annonce a créé une véritable onde de choc dans le monde du football, suscitant une réaction publique immédiate de la part de l’intéressé. Dans un communiqué officiel, envoyé à l’AFP, le joueur originaire de Bondy a clarifié la situation en affirmant qu’il n’avait jamais eu de discussions concernant une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Il a également assuré que cette lettre n’était pas une demande de départ pour cet été.

« Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté, il y a 15 jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire », peut-on lire dans le communiqué.

Mbappé et les siens « regrettent que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publiques dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club ». Suffisant pour arrêter les spéculations sur l’avenir du champion du monde 2018? Pas sûr.

