PSG: Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid l’été prochain (média)

-Publicité-

En fin de contrat en juin avec le PSG, Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid l’été prochain, selon le programme ‘Carrusel Deportivo’ sur la radio espagnole ‘La SER’, relayée par Besoccer.

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG« , lâchait le Real Madrid il y a quelques jours, visiblement fatigué des rumeurs incessants sur le probable arrivé de l’attaquant français chez les Merengues.

Du même Pays:

Une sortie assez inattendue qui continue de faire des vagues tant en France qu’en Espagne. Si la presse francilienne a récemment affiché son optimisme quant à une éventuelle prolongation du capitaine des Bleus, son homologue ibérique n’y voit de son côté aucune chance que le natif de Bondy soit Madrilène la saison prochaine. Plus catégorique, le programme ‘Carrusel Deportivo’ sur la radio espagnole ‘La SER’ affirme ce mercredi que le Real Madrid a définitivement écarté l’option d’une arrivée de Mbappé l’été prochain.

A en croire le média, la Casa Blanca aurait décidé de faire une croix sur ce dossier à rebondissement qui aurait dû être bouclé depuis trois ans. S’il n’a depuis le début de la saison pas réagi sur son avenir, le vice-champion du monde pourra à partir de janvier prochain disputer librement avec les clubs qui souhaitent l’enrôler.

🚨‼️ ÚLTIMA HORA | El REAL MADRID descarta definitivamente a MBAPPÉ



🗣️ Información @JGALLEGOonfire



📺 ➕ Información EN DIRECTO https://t.co/D70xOxdi9Z pic.twitter.com/QYfdbMnJ76 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 8, 2023