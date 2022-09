PSG: « Je pense que Neymar a eu une prise de conscience », Galtier sur la forme du brésilien

En conférence de presse ce mardi, avant d’affronter le Maccabi Haïfa en Ligue des champions, l’entraineur du PSG Christophe Galtier a dévoilé les dessous de l’excellent début de saison de Neymar. Et pour le technicien français, l’ancien attaquant du Barça a eu “une prise de conscience”.

Il est inarrêtable en ce début de saison. En seulement neuf rencontres avec le PSG, Neymar totalise 9 buts et 10 passes décisives. Une forme étincelante qui fait le bonheur de son nouvel entraîneur Christophe Galtier. En conférence de presse à la veille du déplacement des Parisiens sur la pelouse du Maccabi Haïfa, à l’occasion de la deuxième journée de la C1, le technicien français a révélé les secrets de la bonne forme de son international brésilien.

«Je pense que ce serait réducteur de penser que ce n’est qu’avec moi et mon staff (qu’il est performant). Je pense qu’il a eu une prise de conscience par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent. Il est arrivé très ‘fit’, il a très bien travaillé», a-t-il d’abord expliqué avant de poursuivre.

«J’ai décidé de mettre Ney, comme Léo Messi et Kylian Mbappé, dans les meilleures conditions pour qu’il soit dans les meilleures dispositions possibles. C’est un artiste et quand il est comme cela, il est performant. C’est un joueur qui travaille énormément pour l’équipe offensivement, mais aussi dans l’envie de récupérer le ballon et c’est quelque chose que j’ai découvert chez lui», a reconnu Galtier.

« On n’est pas en mission Coupe du monde »

De son côté, le capitaine du PSG Marquinhos, bien que content pour l’excellente forme de son compatriote, l’invite à ne pas penser tout de suite à la coupe du monde.

«Pour tout le monde, pas que pour Neymar. On n’est pas en mission Coupe du monde, on est en mission avec le PSG. C’est un match important à jouer demain. C’est une saison importante, tout le monde en a conscience, ça motive, ça donne l’énergie, mais il ne faut pas encore penser à la coupe du monde. Il faut bien s’entraîner, manger et récupérer, mais c’est mieux de se focaliser sur aujourd’hui», a déclaré le défenseur central.

Contre le Maccabi Haïfa ce mercredi, Neymar devra donc confirmer son début de saison, en se montrant à nouveau décisif.