PSG : « Ils font semblant », Juninho se lâche sur le trio Messi-Neymar-Mbappé

L’ancien directeur sportif de Lyon, Juninho, s’est montré très dur envers le célèbre trio du PSG Messi-Neymar-Mbappé, lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, lundi soir.

Ce weekend, le PSG a été tenu en échec au Parc des Princes par Monaco (1-1), lors de la quatrième journée de Ligue 1. Longtemps menés au score, les Parisiens ont dû attendre un penalty de Neymar en seconde période pour recoller au score. Si la prestation collective a été en deçà des attentes, la performance du trio Messi-Neymar-Mbappé, fait davantage parler. Les trois compères de l’attaque parisienne n’ont jamais semblé en accord, comme on a pu le voir lors des premières journées de championnat.

Mais pour Juninho, l’ancien directeur sportif de l’OL, le vrai problème du trio est le manque d’engagement dans les tâches défensives, ce qui pourrait nuire au PSG dans l’avenir, notamment en Ligue des Champions. « Bien sûr que cela fait plaisir à voir quand Paris marque sept buts ou cinq buts en début de saison. Mais à partir du moment où en face il y a un adversaire, il y a un niveau élevé, c’est compliqué. Là, quand tu n’as pas le ballon, il faut travailler. Si tu veux être champion et gagner la Ligue des champions,

il faut regarder Manchester City comment ils travaillent à la perte du ballon. Même quand parfois c’était un 4-4-2 avec Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Si tu n’as pas cette conscience collective, cette humilité pour accepter que le foot ce n’est pas seulement marquer des buts et quand tu n’as pas le ballon tu laisses l’adversaire faire facilement. Non! Cela dépend du niveau. Cela va peut-être passer sur certains matchs en Ligue 1 parce que tu vas te créer tellement d’occasions. Mais dans d’autres matchs non« , a déclaré le Brésilien lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport ce lundi soir.

L’ancien international brésilien a ensuite estimé que les trois superstars de l’équipe faisaient semblant de participer aux tâches défensives, surtout à cause de leur égo. « Je pense que parmi les trois, l’un regarde l’autre. Cela veut dire que l’ego est tellement élevé que si l’un regarde l’autre il va se dire ‘non lui ne fait pas l’effort, je ne le fais pas non plus’. Ils font semblant. Je pense que les trois sont très intelligents, ce sont les trois meilleurs joueurs du monde. Mais là, c’est le contrôle des egos », a enchaîné le nouveau consultant de RMC Sport.

“On va voir lors du premier match de Ligue des champions”

Pour Juninho, le défi sera encore plus grand en Ligue des Champions pour le PSG et le brésilien attend de voir quelle équipe sera alignée et comment elle fonctionnera. « On va voir lors du premier match de Ligue des champions quelle équipe va démarrer. Ce sera à la maison contre la Juventus. Même si on sait que la première phase, sans être facile, ils doivent la passer. Tu peux perdre le premier match et quand même te qualifier. A partir du moment où il y aura des matchs éliminatoires, la pression sera là. Tu peux t’appeler Messi ou Mbappé, ce sont des êtres humains.

Quand les choses marchent bien, à ce niveau-là c’est automatique. Quand il y a un petit doute et que la pression monte, là cela se complique un peu. Parce que si les joueurs n’ont pas cette conscience que dans le foot il faut lutter et se bagarrer, il faut avoir l’humilité de se défoncer vraiment pour ses partenaires. Là, ok cela pourrait marcher. Sinon je pense que l’on va voir des matchs magnifiques mais à la fin de saison et dans un an, on aura la même discussion« , a encore l’ancien milieu de terrain.

Pour rappel, le PSG, dont l’objectif affiché depuis des années est de gagner la Ligue des Champions, a connu d’énormes désillusions par le passé, notamment lors de la dernière saison. En effet, le champion de France en titre a été éliminé en huitième de finale contre le Real Madrid, après avoir subi une remontada au Santiago Bernabeu. Pour éviter que cela se reproduise, les Parisiens devront changer beaucoup de choses, notamment la gestion de leur égo, et apprendre le sacrifice collectif.