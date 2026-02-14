PSG bat le Paris FC en demi‑finale de la Coupe Féminine LFFP

Le derby de la capitale a tourné en faveur du Paris Saint-Germain qui s’est qualifié pour la finale de la Coupe LFFP et prendra la direction d’Abidjan pour y disputer le match décisif.

Avant la rencontre opposant Dijon à l’Olympique Lyonnais féminines, programmée à 19h, le premier acte des demi-finales mettait aux prises le PSG et le Paris FC ce samedi sur le Campus du PSG à Poissy.

Les joueuses entraînées par Paulo Cesar l’ont emporté sur le score de 3-0, reproduisant le même résultat que la confrontation entre les deux équipes la semaine précédente en championnat.

La partie s’est dénouée après la pause : c’est Jill Leuchter qui a ouvert le compteur peu après la reprise (47e), suite à un service précis d’Izzy Christiansen Groenen. Plus tard, Karchaoui a lancé Kanjinga dont la frappe puissante a permis d’aggraver la marque (59e). Dans les dernières minutes, un centre venu du côté d’Elimbi Gilbert a trouvé Ajibade, qui a conclu de près sur un point de penalty (89e), scellant la victoire parisienne.

Grâce à ce succès, le PSG confirme sa supériorité récente face au Paris FC et valide son billet pour la finale de la compétition.