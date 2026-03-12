Protection civile au Bénin: des centres de secours envisagés dans plusieurs communes

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement du dispositif de protection civile, porté par l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), pour mieux prévenir, gérer et intervenir face aux situations d’urgence. Selon le compte rendu officiel, ces infrastructures à construire auront une vocation multiple: elles serviront à prévenir les risques, à intervenir efficacement lors des urgences et à former les acteurs locaux impliqués dans la gestion des crises.

Cette orientation répond à une nécessité accrue de moderniser les moyens d’assistance sur le terrain, en particulier dans les communes où les populations sont exposées à des catastrophes naturelles, des incendies ou d’autres types d’incidents.



Cette annonce intervient dans un contexte d’efforts soutenus pour la montée en puissance de l’ABPC, à laquelle le gouvernement confie la coordination des secours et de l’assistance en cas de sinistres. L’agence joue déjà un rôle central dans l’élaboration de plans locaux d’urgence, la coordination des opérations de secours et la formation des équipes communales à la gestion des risques.



La création de centres de secours représente ainsi une étape supplémentaire pour rapprocher les services d’intervention des populations et renforcer la résilience nationale face aux crises, tout en consolidant la capacité des autorités locales à répondre rapidement et de manière organisée aux urgences.