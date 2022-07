Procès Johnny Depp: Kate Moss révèle pourquoi elle a témoigné en faveur de l’acteur

La mannequin britannique Kate Moss est sortie de son mutisme pour expliquer pourquoi elle avait témoigné en faveur du comédien américain Johnny Depp dans le procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard.

Convoquée pour témoigner dans le très médiatique procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard, la femme britannique Kate Moss et ancienne compagne de l’acteur, a durant ces trois minutes en vidéo-conférence, démenti les rumeurs selon lesquelles Johnny Depp l’aurait poussée dans un escalier durant leur relation. Un témoignage assez puissant qui a sans doute permis au camp Depp de casser sa réputation d’homme violent avec ses compagnes.

Invitée sur l’émission Desert Island Discs de la BBC Radio 4, Moss est revenue sur la défense de l’acteur Depp et du créateur de mode John Galliano, qui a été reconnu coupable de propos racistes et antisémites devant un tribunal de Paris en 2011.

« Je crois en la vérité, et je crois en l’équité et la justice. Je sais que John Galliano n’est pas une mauvaise personne, il avait un problème d’alcool et les gens se retournent. Les gens ne sont pas eux-mêmes quand ils boivent, et ils disent des choses qu’ils ne diraient jamais s’ils étaient conscients« , a-t-elle martelé.

Interrogé ensuite sur la raison pour laquelle elle a témoigné en faveur de son ex conjoint Depp, elle a répondu qu’elle l’a fait au nom de la vérité: « Je connais la vérité sur Johnny. Je sais qu’il ne m’a jamais donné de coups de pied dans les escaliers. Je devais dire cette vérité« .

Moss, qui est sortie avec Depp de 1994 à 1998, a été entraînée dans la bataille juridique après que Heard a témoigné d’une bagarre avec Depp au cours de laquelle Heard l’a frappé pour protéger sa sœur.

« En quittant la pièce, j’ai glissé dans les escaliers et je me suis fait mal au dos. Et j’ai crié parce que je ne savais pas ce qui m’était arrivé et que j’avais mal. Il est revenu en courant pour m’aider et m’a porté dans ma chambre et m’a fait soigner« , avait témoigné Kate Moss lors de son passage au tribunal.

Pour rappel, Johnny Depp a finalement remporté sa bataille juridique écrasante dans son affaire de diffamation contre son ex-femme Amber Heard.