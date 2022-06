Princesse Esther : son ex, Mr Lee Chadou renonce à toute relation amoureuse (vidéo)

Trois mois après sa rupture avec Princesse Esther, la lesbienne béninoise Lee Chadou a décidé de ne plus se mettre en couple. Pendant que son ex-femme est déjà en couple , cette fois-ci avec un homme, Lee Chadou renonce à toute relation amoureuse.

Lee Chadou semble toujours ne pas avoir tourné la page Princesse Esther. Dans une vidéo snap diffusée lundi dernier, la jeune femme qui se fait appeler Monsieur Lee a clarifié son actuelle situation amoureuse.

« Je ne suis pas en couple, je ne cherche pas à me remettre en couple, même si je trouve une relation sérieuse et qu’on va me payer à la fin du mois là, affaire d’amour, c’est pour les grands. Donc je ne suis plus dedans », a-t-elle expliqué.

Toute porte à croire que Lee Chadou ne s’est toujours pas remise de sa déception amoureuse après sa séparation d’avec Princesse Esther. De son côté, cette dernière a confié il y a quelques jours, qu’elle file le parfait amour avec un homme qu’elle aime beaucoup. Interrogée par Stéphanie Montcho sur l’identité de son nouvel amoureux, Princesse Esther a préféré garder le suspens.