Prince Harry humilié au jubilé de platine ? Ces 19 douloureuses minutes où il a retenu ses larmes

A l’occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, il a failli 19 douloureuses minutes pour que le prince Harry relégué à l’arrière plan, se rende compte de sa chute, lors de la messe d’action de grâce le vendredi 3 juin 2022.

Meghan Markle et le prince Harry ont participé à la messe en l’honneur des soixante-dix ans de règne de la reine Elizabeth II en Angleterre. Lors de cet événement, le duc de Sussex aurait été humilié pour une histoire de position. Selon “L’ExpressUk”, ne faisant plus partie des membres de la famille royale, le prince Harry a été obligé d’attendre « 19 minutes douloureuses » pour que le prince William prenne place d’abord.

L’expert royal Richard Kay a affirmé que la disposition des sièges à la cathédrale Saint-Paul pour le service d’action de grâces de vendredi est l’expression de la « la chute de Harry dans l’ordre hiérarchique royal ». D’après ses révélations, le duc et la duchesse de Sussex « se sont plutôt déplacés dans une deuxième rangée avec les autres membres de la famille royale » et ont attendu que les « vraies stars de la série arrivent » avec le prince Charles , Camilla, William et Kate prenant part à une procession vers leurs sièges au premier rang.

Les 19 minutes douloureuses

L’expert royal indique que face à cette humiliation, le duc de Sussex a du retenir ses larmes de toutes ses forces pour ne pas créer de scandale. « Rien n’illustre comment l’exil des Sussex en Californie a bouleversé leur ancien monde (mode de vie (Ndlr) que la manière et le moment de leur arrivée à St Paul’s. En tant que membres de la famille royale sans travail, ils sont maintenant très bien en deuxième division. », a-t-elle expliqué.

A l’en croire, ce fut, pour le prince Harry et son épouse , la duchesse Meghan Markle, 19 minutes douloureuses avant que William et Kate n’arrivent à s’asseoir.