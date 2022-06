Prince Andrew : Charles et William contestent la reprise de ses fonctions royales

Le duc d’York, prince Andrew a demandé récemment à la reine de lui rendre son statut de HRH (Son Altesse Royale Ndlr) après son retrait à la suite du scandale de Virginia Giuffre. Mais les princes Charles et William s’opposent à son retour dans ses fonctions royales.

Le prince Charles et le prince William auraient fait pression sur la reine pour empêcher l’apparition du prince Andrew en public lors de la cérémonie de l’ordre de la jarretière ce lundi 13 juin 2022 alors que le duc d’York devait assister à l’événement aujourd’hui en tant que membre de l’Ordre.

Selon Mirror, la reine lui a apparemment dit de rester hors de vue « pour son propre bien » après que Charles et William aient fait craindre une réaction publique. Pour ce faire, le duc, 62 ans, n’assistera probablement qu’aux aspects privés de la cérémonie à Windsor.

Un règlement à l’amiable

Et pourtant, le prince Andrew espérait utiliser une apparition avec la famille royale comme première étape pour retourner à la vie publique. « Il était confiant et optimiste, il peut faire un retour. », a confié une source royale à Sun.

Pour rappel, le prince Andrew a démissionné de ses fonctions royales à la suite d’un scandale s3xuel plus tôt cette année. Depuis le début du scandale s3xuel, il a nié les allégations portées contre lui et est ensuite parvenu à un règlement à l’amiable avec son accusatrice tout en précisant que le règlement n’est pas un aveu de culpabilité.

Récupérer ses titres

En janvier, avant son règlement judiciaire dans l’affaire, la reine a dépouillé Andrew de ses fonctions militaires honorifiques, y compris celle de colonel des Grenadier Guards après qu’il ait renoncé à son titre HRH (Son Altesse Royale Ndlr).

D’après une source citée par le Telegraph dimanche dernier, « Le colonel des Grenadier Guards était son titre le plus convoité et il veut le récupérer. Étant resté conseiller d’État, il pense également qu’il devrait être inclus dans les événements royaux et d’État ».

Mais en attendant, le plus important pour lui est son statut de HRH et de ‘Prince du sang’ et il estime que cela devrait être rétabli et sa position reconnue et respectée