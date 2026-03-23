Présidentielle de 2026: le projet de société de Romuald Wadagni salué pour son ton d’ouverture

Le candidat de la mouvance présidentielle et dauphin du chef de l’État, Romuald Wadagni, a levé le voile, samedi 21 mars 2026, sur les grandes orientations de son projet de société en vue de l’élection présidentielle.

Une présentation suivie avec attention dans les milieux politiques et sociaux, notamment par le syndicaliste Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, qui y voit un discours porteur d’espoir et d’inflexions notables.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Anselme Amoussou dit avoir apprécié l’exercice proposé par le candidat, tout en prenant soin de dissiper toute accusation d’angélisme. À ses yeux, l’intérêt majeur du discours tient d’abord à son ton, jugé moins triomphaliste que ceux habituellement associés à la mouvance au pouvoir.

Il souligne également l’absence de déni, estimant que Romuald Wadagni a su reconnaître, avec prudence mais clarté, que certaines orientations auraient pu être différentes s’il avait été le décideur ultime.

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Le leader syndical relève en particulier la posture adoptée sur les questions de sécurité et de paix. Selon lui, le candidat a eu le courage politique d’admettre que les approches actuellement en vigueur montrent leurs limites. Une reconnaissance qui ouvre, d’après Anselme Amoussou, la voie à une nouvelle phase de coopération régionale, plus active et plus intelligente, notamment avec les pays voisins confrontés aux mêmes défis sécuritaires.

Sur le terrain des libertés publiques et de l’apaisement social, le secrétaire général de la CSA-Bénin note également un changement de ton. Il retient la volonté exprimée par Romuald Wadagni de stabiliser les acquis tout en s’engageant dans une dynamique de dialogue. Une manière, selon lui, d’assumer que tout n’est pas parfait et que des ajustements sont nécessaires pour renforcer la cohésion nationale et la confiance entre gouvernants et gouvernés

.Cette lecture du discours conduit Anselme Amoussou à voir dans la candidature de Romuald Wadagni l’incarnation d’un espoir longtemps attendu par une partie de l’opinion. Un espoir fondé non pas sur des promesses spectaculaires, mais sur une reconnaissance des limites du présent et une volonté affichée de corriger ce qui doit l’être.