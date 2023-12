Présidentielle au Sénégal: le Premier ministre Amadou Ba investi candidat du parti au pouvoir

- Publicité-

L’Alliance pour la République (APR-Yaakaar), parti du président Macky Sall, a officiellement investi jeudi, le Premier ministre Amadou Ba comme candidat de ce parti pour l’élection présidentielle de 2024.

Au Sénégal, une ambiance fièvreuse s’est emparrée jeudi, du King Fahd Palace, oû, les militants de l’Alliance pour la République (APR-Yaakaar) se sont reunis pour l’investiture du Premier ministre Amadou Ba, en tant que candidat du parti au pouvoir pour le scrutin présidentiel de 2024.

« Je suis honoré de vous dire que j’accepte d’être votre candidat ! », a déclaré le Premier ministre Amadou Ba devant les militants de l’APR, avant de louer les mérites du président Macky Sall. Amadou Ba qui symbolise la transition, la continuité et l’espoir pour le Sénégal, selon les sympatisants de l’APR, s’est engagé: « Je favoriserai un dialogue ouvert et inclusif et je me projetterai loyalement et passionnément vers l’émergence ! ».

Le candidat a aussi insisté sur l’importance de garder une coalition unie, alors que plusieurs cadres ont quitté le parti au moment de sa désignation pour tenter de succéder à Macky Sall.

Dans la course au fauteuil présidentiel, Amadou Ba, protégé de Macky Sall qui ne compte pas briguer un troisième mandat, sera au prise avec de serieux candidats, notamment Bassirou Diomaye Faye du parti Pastef-Les Patriotes, voire même Ousmane Sonko; qui a entamé des démarches pour être en règle depuis sa réintégration sur les listes électorales.