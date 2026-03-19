Présidentielle 2026 au Bénin : Romuald Wadagni dévoile son projet de société ce samedi à Cotonou

À quelques jours de l’ouverture officielle de la campagne présidentielle, le candidat de la majorité présidentielle, Romuald Wadagni, présentera son projet de société « Plus Loin, Ensemble », attendu ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou.

Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, ce samedi 21 mars 2026, un moment clé de la course à la présidentielle du 12 avril prochain. Le candidat de la majorité présidentielle, Romuald Wadagni, y présentera officiellement son projet de société pour la période 2026-2033, intitulé « Plus Loin, Ensemble ».

Cette cérémonie, très attendue par les militants et les observateurs de la vie politique nationale, devrait permettre au candidat de décliner les grandes orientations de son programme.

À moins d’une semaine du démarrage officiel de la campagne, prévu pour le 27 mars, cette sortie publique s’inscrit dans une stratégie de structuration et de clarification de l’offre politique de la majorité. Elle intervient après la mise en place de l’équipe de campagne, dirigée par le député Assan Seibou, désigné directeur de campagne.

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