Les forces armée maliennes annoncent qu’elles continuent de progresser dans leur lutte contre les terroristes et dans la satisfaction progressive des besoins sécuritaires des maliens. Dans un communiqué l’Etat-major a fait le point des nouvelles opérations menées.

« L’Etat-major Général des Armées porte à la connaissance de l’opinion que les Forces Armées Maliennes (FAMa) poursuivent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du Plan Maliko et de l’opération Kélétigui », a indiqué les FAMa dans le communiqué. Elles indiquent que leurs actions sont menées dans le but de « consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles, en débandade adoptant désormais l’évitement et se muant dans la population comme mode d’action ».

L’armée indique que plusieurs actions ont été menée par elle, au-delà des actions de routines et que « l’intensification de la recherche du renseignement et les opérations aéroterrestres particulièrement en zones centre et sud se sont poursuivies ». Dans le bilan des actions menées dans plusieurs localités du Mali, les militaires indigent avoir eu des gains considérables face aux terroristes que l’armée rapporte dans son communiqué.

Bilan des opérations

Du 17 au 22 janvier 2022, dans la région de Nara, une reconnaissance offensive dans le secteur de Akor et Tarakoro, avec la destruction à l’artillerie des bases terroristes suivie de fouilles dans les forêts de Naoulena et Bamadjougou a fait un bilan de 28 terroristes neutralisés puis la libération et la remise aux populations de la pompe de Dialakoro pouvant servir 21 000 hectares de terres irrigables .

Dans les régions de Sikasso. Bougouni et Koutiala, des reconnaissances offensives conduites dans les secteurs de Tièrè, Tanguela, Danderesso, Mizansso, Kougniou et Kabalé, y compris le long de la frontière avec le Burkina Faso avec la fouille de la forêt de Tandjo et la destruction à l’artillerie d’une base terroriste dans les collines de Tièrè ont fait un bilan considérable avec, la récupération d’un véhicule Toyota Hilux, la récupération d’un camion-citerne de 10 tonnes transportant du carburant, la récupération d’un camion de contrebande, la saisie de 07 motos, l’interpellation de 22 suspects terroristes, la neutralisation de 06 terroristes et la récupération de 03 pistolets,

Dans la région de Ségou et Mopti, les reconnaissances offensives dans les cercles de Koro, Bankass et Niono suivies de frappes aériennes dans la forêt de Toun, Ouenkoro, et Dia ont neutralisé 11 terroristes dont un responsable lboune Ambane et détruit des sites de fabrication d’engins explosifs improvisés dans le secteur de Toun.

Une reconnaissance offensive à Ouro Sémé, à 04 km au Nord-Est de Diondiori a neutralisé un groupe terroriste collectant la Zakal avec un bilan de : 03 terroristes neutralisés ; 03 suspects interpelés ; 02 AK 47, 09 chargeurs d’AK 47, 07 motos, 12 téléphones portables, 04 talkie-walkie, 04 batteries de recharge et des panneaux solaires récupérés, Des renseignements précis et exploités dans la zone de Diabaly ont permis d’interpeler 09 suspects terroristes avec 02 engins explosifs improvisés, 07 motos, 07 téléphones portables.

« L’Etat-major Général des Armées remarque que le présent bilan est en diminution comparé aux bilans des dernières semaines. Ceci s’explique par le mode d’action de l’évitement adopté par les terroristes en débandade en zones sud et centre. L’Etat-major Général des Armées rassure l’opinion que les FAMa s’adapteront à ce mode d’action et continueront la dynamique offensive avec la surveillance, la poursuite et la neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leurs interpellations dans les zones urbaines », a conclu l’armée malienne dans son communiqué-bilan.

Le Mali est en proie à une forte insurrection djihadiste depuis plusieurs années et les autorités du pays avaient alors, appelé en renfort les forces françaises pour se débarrasser des insurgés et libérer le territoire malien. Près de huit ans plus tard, les forces françaises sont toujours là et la menace ne cesse de s’accroitre. Les nouvelles autorités du Mali ont donc décidé de prendre leurs responsabilités et mener le combat elles-mêmes avec des partenaires qu’elles ont choisis. C’est ainsi que les forces russes sont entrées en jeu sous le regard mécontent mais impuissant de Paris et des européens.