Premier League: trois maths de la 8è journée reportés, dont le choc entre Chelsea et Liverpool

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi, Manchester United a annoncé le report de sa confrontation contre Leeds le weekend prochain, comptant pour la 8è journée de Premier League. De son côté, le championnat anglais a également officialisé le report de deux autres rencontres, dont le choc entre Chelsea et Liverpool

Après avoir été suspendu quelques jours, suite au décès de la reine Elizabeth II, la Premier League va faire son retour le weekend prochain, comme l’a confirmé ce lundi le championnat anglais: “Les rencontres de Premier League reprendront ce week-end après une pause dans la saison en signe de respect après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Sept des 10 rencontres de Premier League ce week-end seront disputées, avec trois matches reportés en raison d’événements entourant les funérailles de la reine.”

Au nombre des rencontres reportées, on retrouve le duel entre Manchester United et Leeds. En effet, dans un communiqué, les Red Devils ont annoncé le report de leur confrontation contre les Peacocks initialement prévue dimanche prochain. «Après de longues conversations avec la Premier League, la police du Grand Manchester et le Conseil de Trafford, la décision a été prise de reporter le match de Premier League de Manchester United contre Leeds United, qui devait avoir lieu à Old Trafford à 14h00, le dimanche 18 septembre», écrit le club Mancunien, avant de donner les raisons d’une telle décision.

«Cela est dû aux forces de soutien de la police du Grand Manchester à travers le Royaume-Uni dans des lieux et des événements de grande importance après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Le club réitère que la sûreté et la sécurité de nos supporters sont primordiales et, après avoir examiné toutes les options disponibles, nous soutenons la décision qui a été prise en collaboration avec les autorités compétentes», ajoute le club.

Chelsea-Liverpool également reporté

Le choc entre Chelsea et Liverpool prévu le weekend prochain sera également décalé, ainsi que le match entre Brighton et Crystal Palace. “Les matchs reportés du dimanche 18 septembre sont les matchs de Chelsea contre Liverpool à Stamford Bridge et le match à domicile de Manchester United contre Leeds United. Le match de Brighton & Hove Albion contre Crystal Palace, qui devait se jouer à 15h BST le samedi 17 septembre, restera également reporté”, indique le communiqué de la PL.

Excepté ces trois rencontres, les amateurs du championnat anglais vont retrouver les autres équipes de la Ligue sur les différentes pelouses. Au nombre des rencontres au programme, nous avons un prometteur Wolverhampton contre Manchester City, ou encore un choc entre Tottenham et Leicester.