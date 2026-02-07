Premier League : El Hadji Malick Diouf passeur décisif pour West Ham contre Burnley

Le 7 février 2026, lors de la 25e journée de Premier League, West Ham se déplaçait à Burnley et a pu compter sur la montée en puissance d’El Hadji Malick Diouf. Titulaire sur le flanc gauche, le jeune latéral de 21 ans a pesé offensivement dès les premières minutes et a contribué à l’avantage londonien avant la pause.

Le 7 février 2026, lors de la 25e journée de Premier League, West Ham se déplaçait à Burnley et a pu compter sur la montée en puissance d’El Hadji Malick Diouf. Titulaire sur le flanc gauche, le jeune latéral de 21 ans a pesé offensivement dès les premières minutes et a contribué à l’avantage londonien avant la pause.

À la 26e minute, Diouf a parfaitement synchronisé son appel et adressé un centre chirurgical dans la surface adverse. Taty Castellanos a repris ce ballon d’une tête puissante, plaçant le cuir dans la lucarne inférieure droite pour porter le score à 2-0 en faveur de West Ham. Cette action illustre la qualité du service et le sens du timing du défenseur sénégalais.

Présent sur chaque phase avancée du jeu côté gauche, Diouf confirme par sa performance qu’il est devenu un élément offensif récurrent pour l’équipe de Londres. Sa capacité à combiner présence défensive et apport devant le but renforce la fluidité du couloir, créant des décalages et des opportunités pour les attaquants.

Publicité

Statistiques et constance

Cette passe décisive porte le total de Diouf à quatre offrandes en Premier League cette saison, obtenues en 19 rencontres disputées. Un bilan qui témoigne d’une régularité notable pour un latéral de son âge, et qui souligne son rôle grandissant dans le système de jeu de West Ham.

En s’affirmant ainsi match après match, Diouf ajoute une corde offensive à son arc sans négliger ses missions défensives, ce qui explique pourquoi il attire de plus en plus l’attention des observateurs au sein du championnat anglais