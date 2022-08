Premier League: Chelsea s’incline contre Southampton, Leeds et Everton se neutralisent

A l’occasion de la cinquième journée de Premier League ce mardi soir, Chelsea s’est incliné sur la pelouse de Southampton (2-1). Dans l’autre rencontre de la soirée, Leeds et Everton se sont séparés sur un score nul (1-1).

Chelsea se déplaçait ce mardi soir sur la pelouse de Southampton pour le compte de la cinquième journée de Premier League. Une rencontre qui avait tout du piège pour les Blues, qui devaient affronter une équipe battue par Manchester United (0-1) le weekend dernier. Et les protégés de Thomas Tuchel se sont fait surprendre par les locaux, avec une défaite (2-1).

Sterling avait pourtant parfaitement lancé le club de Londres dans cette rencontre, avec son troisième but dans le championnat sous les couleurs de Chelsea (0-1, 23è). Mais Romeo Lavia égalisait pour les Saints dans la foulée (1-1, 28è). Southampton frappait à nouveau juste avant la pause grâce à Adam Armstrong, sur une passe décisive de Romain Perraud (2-1, 45è+1). Le score ne va plus évoluer en seconde mi-temps, et Chelsea s’incline pour la seconde fois de la saison en Premier League. Au classement, les deux équipes totalisent sept points, les Saints pointant à la septième place et les Londoniens à la huitième.

Dans le dernier match de la soirée, Leeds et Everton n’ont pas pu faire mieux qu’un nul (1-1). Anthony Gordon avait ouvert le score pour les Toffees en début de première mi-temps, avant l’égalisation des locaux qui survenait à la 55è minute, sur un but de Luis Sinisterra. Au classement, Leeds est cinquième. A noter aussi le nul entre Crystal Palace et Brentford (1-1), alors que Fulham confirme son bon début de saison avec un succès 2-1 contre Brighton.