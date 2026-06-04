Premier League: Arsenal annonce le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, Arsenal a officialisé le départ de plusieurs joueurs et joueuses dont les contrats arrivent à échéance le 30 juin 2026. Le club londonien a toutefois indiqué que des négociations sont toujours en cours avec trois éléments afin de tenter de prolonger leur séjour à l’Emirates Stadium.

Publié le 4 juin 2026 à 17:44 · Mis à jour le 4 juin 2026

Arsenal a officialisé la liste des joueurs et joueuses qui quitteront le club à l’expiration de leur contrat, prévue le 30 juin 2026. Cette liste concerne des éléments ayant évolué au sein de l’équipe première, mais aussi des équipes de jeunes, notamment les catégories U21 et U18. Plusieurs membres de l’équipe féminine sont également concernés.

Les joueurs et joueuses qui quitteront officiellement les Gunners sont :

Sam Chapman

Laia Codina

Harrison Dudziak

Sébastien Ferdinand

Cam’ron Ismail

Will Lannin-Sweet

Katie McCabe

Beth Mead

Josh Nichols

Samuel Onyekachukwu

Victoria Pelova

Alexei Rojas-Fedorushchenko

Barbora Votikova

Naomi Williams

Manuela Zinsberger

Le club londonien a toutefois précisé que des discussions se poursuivent avec certains joueurs et joueuses dont les contrats arrivent également à échéance le 30 juin 2026.

Il s’agit de :

Caitlin Foord

Alexandre Marciniak

Joshua Ogunnaike

Arsenal espère trouver un accord avec ces derniers dans les prochaines semaines afin de prolonger leur aventure au sein du club. Cette annonce marque le début d’un mercato estival qui s’annonce animé du côté de l’Emirates Stadium, où la direction poursuit son travail de restructuration en vue de la saison prochaine.





