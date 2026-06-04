BENIN WEB TV

Premier League: Arsenal annonce le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, Arsenal a officialisé le départ de plusieurs joueurs et joueuses dont les contrats arrivent à échéance le 30 juin 2026. Le club londonien a toutefois indiqué que des négociations sont toujours en cours avec trois éléments afin de tenter de prolonger leur séjour à l’Emirates Stadium.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
198vues
Premier League: Arsenal annonce le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Arsenal a officialisé la liste des joueurs et joueuses qui quitteront le club à l’expiration de leur contrat, prévue le 30 juin 2026. Cette liste concerne des éléments ayant évolué au sein de l’équipe première, mais aussi des équipes de jeunes, notamment les catégories U21 et U18. Plusieurs membres de l’équipe féminine sont également concernés.

Les joueurs et joueuses qui quitteront officiellement les Gunners sont :

  • Sam Chapman
  • Laia Codina
  • Harrison Dudziak
  • Sébastien Ferdinand
  • Cam’ron Ismail
  • Will Lannin-Sweet
  • Katie McCabe
  • Beth Mead
  • Josh Nichols
  • Samuel Onyekachukwu
  • Victoria Pelova
  • Alexei Rojas-Fedorushchenko
  • Barbora Votikova
  • Naomi Williams
  • Manuela Zinsberger

Le club londonien a toutefois précisé que des discussions se poursuivent avec certains joueurs et joueuses dont les contrats arrivent également à échéance le 30 juin 2026.

Il s’agit de :

  • Caitlin Foord
  • Alexandre Marciniak
  • Joshua Ogunnaike

Arsenal espère trouver un accord avec ces derniers dans les prochaines semaines afin de prolonger leur aventure au sein du club. Cette annonce marque le début d’un mercato estival qui s’annonce animé du côté de l’Emirates Stadium, où la direction poursuit son travail de restructuration en vue de la saison prochaine.



Articles liés

Real Madrid: Florentino Pérez ferme la porte à un départ de Mbappé, Vinicius et BellinghamReal Madrid: Florentino Pérez ferme la porte à un départ de Mbappé, Vinicius et BellinghamReal Madrid: Florentino Pérez conditionne l’arrivée de José Mourinho à sa réélectionReal Madrid: Florentino Pérez conditionne l’arrivée de José Mourinho à sa réélectionReal Madrid: Manchester City dément toute clause libératoire pour Haaland et menace de poursuitesReal Madrid: Manchester City dément toute clause libératoire pour Haaland et menace de poursuitesCAN U17 2026 : les Lionceaux du Sénégal champions d’Afrique à RabatCAN U17 2026 : les Lionceaux du Sénégal champions d’Afrique à Rabat

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV