« Pourquoi on me prive de ma liberté, il s’agit d’une affaire commerciale et non pénale », Laurex Ajavon

Arrêté au Togo le 16 mai 2023 dans une affaire qui l’oppose au Burkina Faso, le Béninois Gabriel Laurex Ajavon ne comprend pas pourquoi il a été privé de sa liberté alors que l’affaire dont il s’agit est une affaire commerciale.

L’ancien candidat à la présidentielle au Bénin et frère de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon, Gabriel Laurex Ajavon n’est plus libre de ses mouvements. Il a été interpellé au Togo par la police sur demande de l’Interpol.

Selon les informations de BIP Radio, l’homme d’affaire a réagi à son interpellation et surtout à sa détention. Dans sa réaction, il semble ne pas comprendre pourquoi il a été privé de sa liberté. « Pourquoi on me prive de ma liberté ? Il s’agit s’agit d’une affaire commerciale et non pénale« , aurait déploré l’homme d’affaires selon des propos rapportés par cette radio privée.

L’opérateur économique béninois a été interpellé dans une affaire de commande de graines de coton. Il sera présenté cette semaine au parquet. Deux avocats togolais dont un ancien bâtonnier se sont constitués pour sa cause.

