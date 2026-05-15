David Charvet accusé d’avoir tué un chien et d’avoir pris la fuite

David Charvet , ancien acteur d’Alerte à Malibu, est visé par des accusations de délit de fuite après qu’une passante a déclaré que son chien avait été mortellement heurté sur la Pacific Coast Highway, et que la star aurait quitté les lieux sans apporter d’aide, selon un signalement relayé par le média américain TMZ. La police de Malibu a ouvert une enquête et cherche des images de vidéosurveillance pour établir les circonstances exactes de l’accident.

Les faits se seraient produits dans une zone résidentielle de la célèbre route californienne fréquentée par des célébrités. La plaignante, dont l’identité n’a pas été rendue publique, affirme que son animal a été fauché alors qu’elle se trouvait à proximité de la chaussée. Selon son récit transmis aux médias et aux autorités, la violence du choc n’a laissé aucune chance au chien.

La victime présumée soutient que le conducteur du véhicule, identifié par elle comme étant David Charvet, aurait ralenti quelques instants après l’impact, ce qui lui aurait permis de confirmer l’identité du conducteur, avant que celui-ci ne reprenne sa route. Ce comportement, s’il est avéré, répondrait à la définition légale d’un délit de fuite en Californie et aggraverait la portée pénale de l’accident.

Le témoignage accablant de la propriétaire et l’enquête

Dans les documents juridiques consultés par les médias, la plaignante décrit une scène qu’elle qualifie de « grande brutalité », précisant que le véhicule l’aurait percutée « net ». Elle affirme également que les appels à l’aide et sa détresse sur le bas-côté sont restés sans réponse de la part du conducteur.

La police de Malibu a confirmé avoir ouvert une enquête pour déterminer l’enchaînement des faits. Les enquêteurs tentent de récupérer les enregistrements des caméras disposées le long de la Pacific Coast Highway afin de vérifier la présence du véhicule incriminé à l’heure indiquée et d’établir la conduite du conducteur au moment des faits. À ce stade, aucune arrestation n’a été annoncée.

Du côté de David Charvet, le dossier reste muet : ses représentants n’ont, selon les informations disponibles, publié aucun communiqué pour contester ou expliquer les accusations. L’acteur, qui a réduit ses apparitions publiques ces dernières années pour se consacrer à des activités immobilières à Malibu, voit sa situation médiatique évoluer au rythme des révélations et des réactions sur les réseaux sociaux.

Les médias locaux et nationaux suivent l’affaire, tandis que la propriétaire du chien réclame des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.