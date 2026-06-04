Disparition de Lyhanna : le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de la collégienne

Un corps d’enfant a été retrouvé jeudi 4 juin dans un silo agricole à proximité de Fleurance (Gers) ; il est porteur de vêtements similaires à ceux que portait Lyhanna, une fillette de 11 ans portée disparue depuis le 29 mai, et une autopsie est annoncée pour vérifier l’identité et établir les causes du décès.

Lyhanna n’était pas rentrée du collège Hubert-Reeves le 29 mai. Son père, Martial Bernard, a indiqué que la collégienne avait été aperçue vers 15 heures, « assise à l’ombre, sur un trottoir » aux abords de l’établissement, quelques heures avant que sa disparition ne soit signalée.

Les recherches ont mobilisé plus de 170 gendarmes, avec des battues couvrant un secteur estimé entre 10 et 20 kilomètres autour de la commune. Des volontaires se sont également joints aux opérations pour tenter de retrouver la fillette ou recueillir des indices susceptibles d’éclairer sa disparition.

Découverte du corps et suites médico-légales

Selon un communiqué du procureur d’Agen, Olivier Naboulet, le corps retrouvé paraît être celui d’un enfant et était « porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition ». Les parents de la fillette ont été informés de la découverte.

Les vêtements signalés au moment de la disparition étaient, selon les éléments rendus publics, un short noir et un débardeur rayé noir et blanc. Les autorités ont indiqué qu’une autopsie serait pratiquée dans les heures suivantes afin d’identifier formellement le corps et d’apporter des conclusions médico-légales sur les causes du décès.

Avant l’annonce de la découverte, l’identification du corps et des analyses complémentaires étaient en cours. Les autorités judiciaires ont précisé que des examens médico-légaux et des analyses complémentaires étaient nécessaires pour confirmer l’identité de la victime et reconstituer les circonstances du décès.

Dans le cadre des investigations, un homme, Jérôme Barella, père de la meilleure amie de Lyhanna, a été rapidement placé au centre des soupçons. Son comportement avait alerté les enquêteurs et une plainte déposée l’été précédent le visait déjà pour des faits de viols sur une fillette de dix ans, selon des informations publiées par la presse.

L’exploitation du téléphone de l’homme a mis en évidence des échanges de messages avec des mineures, éléments qui ont été intégrés au dossier d’enquête et qui ont attiré l’attention des gendarmes. À ce stade, aucune charge définitive liée à la disparition de Lyhanna n’avait été rendue publique au moment des premières annonces concernant la découverte du corps.

Les autorités judiciaires ont indiqué qu’elles communiqueraient les résultats des examens dès qu’ils seraient disponibles. Par ailleurs, les médias ont relayé que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, devait faire un point de situation à Matignon le vendredi avec les ministres de l’Intérieur et de la Justice, selon BFMTV.