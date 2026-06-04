Disparition de Lyhanna : plainte déposée en août contre le principal suspect pour viols sur une fillette de 10 ans

Un homme placé en détention dans l’enquête sur la disparition de Lyhanna dans le Gers fait l’objet d’une plainte antérieure pour des faits sexuels visant une mineure, révèle BFM TV. L’affaire, qui a pris une large résonance médiatique depuis la disparition de la fillette de 11 ans fin mai, a été évoquée par l’émission « Appel à témoins » sur M6 et relancée par de nouvelles informations transmises à la chaîne d’information en continu.

Lyhanna, âgée de 11 ans, a quitté son collège le vendredi 29 mai vers 15 heures. Selon les éléments rendus publics, elle serait montée dans une voiture et aurait été déposée devant la piscine de sa commune à Fleurance. Elle n’a depuis donné aucun signe de vie. L’homme qui conduisait le véhicule a été interpellé, mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure et écroué. Il est présenté comme un proche de la famille que la jeune fille connaissait.

La mère de Lyhanna, identifiée sous le prénom Charly dans les médias, a déclaré à BFM TV que sa fille « serait capable de monter dans la voiture » si on lui proposait de la ramener à la maison, expliquant pourquoi elle aurait accepté. La médiatisation de la disparition a conduit des émissions et des appels à témoins à relayer l’affaire afin de recueillir des informations susceptibles d’éclairer les circonstances du départ de l’enfant.

Disparition de Lyhanna : le principal suspect déjà inquiété par la justice l’an passé

Selon BFM TV, une plainte antérieure a été déposée contre le principal suspect, Jérôme B., en août 2025. Une mère de famille affirme avoir porté plainte au nom de sa fille, alors âgée de 10 ans, dénonçant « des viols multiples commis au domicile de cet homme » alors que la victime était l’amie d’une des filles du mis en cause.

La plainte aurait été déposée le 22 août 2025 près de Toulouse. Le dossier, indique la même source, a été transmis au parquet d’Auch en octobre 2025. Contactée par BFM TV, l’une des avocates de Jérôme B. a déclaré que, « à ce stade », son client n’avait pas été entendu dans le cadre de cette enquête relative aux faits dénoncés l’an passé.

La mère de la fillette plaignante, qui a contacté les journalistes, se dit « effondrée » pour sa fille et pour les proches de Lyhanna, et affirme ne pas avoir été prise au sérieux lors du dépôt de sa plainte. Ces déclarations ont été rapportées par la chaîne d’information comme éléments nouveaux dans le dossier.

Sur le plan judiciaire, la mention « mis en examen » signifie l’ouverture formelle d’une information judiciaire à l’encontre d’une personne lorsque des indices laissent présumer sa participation à une infraction ; le terme « écroué » indique la détention provisoire dans l’attente des suites de la procédure.

Jérôme B. demeure présumé innocent et nie toute implication dans la disparition de Lyhanna.