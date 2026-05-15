Patrick Bruel accusé de violences sexuelles : ses fans le soutiennent au Théâtre Édouard‑VII

Patrick Bruel , âgé de 66 ans, est au cœur d’une affaire de violences sexuelles et de viols portée par plusieurs plaignantes, mais poursuit ses représentations à Paris, invoquant sa présomption d’innocence. Alors que 14 femmes l’accusent de faits prétendument commis entre 1997 et 2012, l’artiste continue d’apparaître sur scène et d’affronter la polémique publique autour de ces accusations.

Selon les éléments rendus publics, trois plaintes ont été déposées en France et en Belgique. Certains faits mentionnés dans les plaintes seraient désormais prescrits ; pour d’autres, des procédures judiciaires ont été engagées afin d’éclaircir les circonstances alléguées. Le dossier suscite une attention médiatique importante depuis la révélation des accusations.

Patrick Bruel a fait le choix de maintenir ses engagements artistiques. Estimant que la présomption d’innocence doit s’appliquer, le chanteur et comédien n’a pas interrompu ses activités publiques. Il est à l’affiche de la pièce Deuxième partie, présentée au Théâtre Édouard VII à Paris, une programmation qui court du 27 janvier au 13 juin et qui réunit également Stéphane Freiss et Marine Delterme.

Patrick Bruel sur scène : les spectateurs de Deuxième partie le soutiennent

À la sortie de la salle, des spectateurs interrogés par nos confrères du Parisien Aujourd’hui en France le 16 avril ont exprimé majoritairement un soutien affiché à l’artiste. Plusieurs personnes présentes ont insisté sur la présomption d’innocence. « Il est présumé innocent », ont-ils répété en chœur, selon le compte rendu des journalistes.

Parmi les témoignages recueillis, Georges, 63 ans, s’est déclaré surpris par le délai dans lequel certaines plaignantes auraient choisi de porter les faits à la connaissance des autorités : « Je ne comprends pas que des femmes attendent trente ans pour dénoncer des agressions sexuelles », a-t-il déclaré. Son épouse Pascale a rappelé l’écho qu’a connu l’artiste auprès du public : « pendant la Bruelmania, toutes les fans étaient folles » de l’interprète.

D’autres spectateurs ont dénoncé, toujours selon le quotidien, ce qu’ils perçoivent comme une pression médiatique. Carine, 62 ans, a estimé que « le bashing médiatique prend malheureusement le pas sur la présomption d’innocence ». Corinne, 55 ans, a déclaré peiner à concevoir qu’un homme « idolâtré » comme Patrick Bruel ait pu commettre de tels actes.

En parallèle du théâtre, Patrick Bruel poursuit une série de concerts. Il est notamment programmé les 16, 17 et 18 juin au Cirque Bouglione à Paris. Un rendez-vous est également annoncé le 2 octobre. Dans le cadre de cette tournée, l’artiste doit célébrer les 35 ans de l’album Alors regarde et se produira à Orléans, Reims, Lille, Marseille, Nice, Toulouse et Bordeaux.