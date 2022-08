« Pour tuer la reine », Elizabeth II menacée de mort au château de Windsor

La reine Elizabeth II a été menacée de mort par un jeune de 20 ans. Son agresseur Jaswant Singh Chail, est jugé le 16 août pour « acte de trahison nationale ». Il a été arrêté après son entrée avec une arbalète dans les jardins du château de Windsor.

La reine Elizabeth II serait t-elle en danger? À Noël 2021, un jeune homme de 20 ans a été arrêté dans les jardins du château de Windsor alors qu’il portait une capuche et un masque et était armé d’une arbalète. Le mardi 16 août 2022, le jeune en question, Jaswant Singh Chail a été jugé pour « acte de trahison nationale ».

A la barre, il a déclaré qu’il s’était rendu au château de Windsor « pour tuer la reine ». En effet, 1h20 avant son intrusion dans la famille royale, le jeune homme avait envoyé une vidéo à ses amis via Snapchat. « Je suis désolé pour ce que j’ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d’assassiner Elizabeth, reine de la famille royale. C’est une vengeance pour ceux qui sont morts dans le massacre de Jallianwala Bagh en 1919. C’est aussi une vengeance pour ceux qui ont été tués, humiliés et discriminés à cause de leur race », avait -t-il expliqué.

Insécurité au château de Windsor

Un incident qui dénote de l’insuffisance du dispositif sécuritaire autour d’Elizabeth II au château de Windsor, l’un de ses demeures de repos. Russel Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror propose que la sécurité de la monarque soit renforcée en raison révèle t-il, des réponses que lui ont données Dai Davies et Ken Wharfe, deux anciens gardes du corps de la famille royale.

« Ils ont dit qu’il faudrait une réévaluation majeure, majeure, de la sécurité de la reine au château de Windsor » , a-t-il indiqué fin 2021 dans le podcast Pod Save the Queen. A l’en croire, le château de Windsor n’est pas « aussi fortifié » qu’un lieu comme Buckingham Palace.