« Pour savoir si le succès de KS Bloom vient des ancêtres ou de Dieu, attendons 2 ans… », Aziz 47

Le spiritualiste Ivoirien Aziz 47 n’arrête pas de s’en prendre aux artistes qui ont tourné dos au monde profane notamment Ks Bloom. Invité récemment sur le plateau de Peopl’emik, le médium a tenu des propos étranges à propos du succès du rappeur gospel.

Révélé au public en 2021 avec son titre culte, « Enfant de Dieu », Ks Bloom a connu un succès impressionnant. A peine sorti, le morceau a battu un record époustouflant au point de cumuler 37 millions de vue sur Youtube en moins d’un an. Une première dans l’histoire du showbiz Ivoirien. Ce succès, KS Bloom dit le devoir à la religion chrétienne, même si par le passé, il reconnaît avoir tenté de faire décoller sa carrière par des pratiques obscures alors qu’il ne connaissait pas encore Dieu.

» J’ai touché au maraboutage avant ma reconversion. Je suis allé consulter une fois un marabout pour voir, et il m’a présenté de belles choses. Il a déballé des choses comme quoi je vais percer en Côte d’Ivoire, en Afrique, dans le monde entier. C’est là tu comprends que quand tu es dans le péché, ça t’enfonce. Je ne pouvais jamais m’imaginer que j’irais un jour voir un charlatan pour ça. Il m’a donné un pot et il m’a dit de me laver avec ce pot à partir de minuit, mais dans un espace où je vois le ciel » a révélé KS Bloom il y a quelques jours.

Reçu sur le plateau de l’émission Peopl’Emik ce mardi 31 mai 2022, le célèbre médium et artiste Ivoirien Aziz 47 s’est prononcé sur le succès du jeune artiste. Convaincu de ce que ce succès ne vient forcément pas de Dieu, le féticheur qui s’en ai récemment pris à Claire Bahi a proposé d’attendre dans deux ans afin de connaître le mystère qui entoure cette réussite.

« Pour savoir si le succès de Ks Bloom vient des ancêtres ou de DIEU, attendons 2 ans (…) Si dans 2 ans le nom de Ks Bloom se trouve au même niveau c’est que c’est Jésus« , a déclaré le médium. Une façon de dire que si dans deux ans Ks Bloom ne maintient pas le cap, cela voudra signifier que son succès n’émane pas de Dieu.