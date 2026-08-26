Porto-Novo : une femme de 46 ans secourue après une chute dans une fosse de 10 mètres

Une femme de 46 ans est tombée accidentellement le 25 août 2026 dans une fosse d’environ dix mètres à Porto-Novo, avant d’être secourue vivante et consciente par les équipes de la protection civile.

Identifiée par les initiales H. B., la victime, décrite comme tisserande, s’était retrouvée bloquée au fond d’un cabinet d’aisances domestique lorsque les secours ont été alertés.

L’intervention a mobilisé l’antenne départementale de la protection civile de l’Ouémé, qui a déployé une échelle à coulisse ainsi qu’un lot de sauvetage avec protection contre les chutes pour atteindre la quadragénaire et sécuriser son extraction.

Après l’avoir sortie de la fosse, les secours l’ont nettoyée, rhabillée et sécurisée avant de la remettre à sa famille sur place à l’issue de l’intervention.