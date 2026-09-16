Los Angeles: trois morts dans le crash d’un hélicoptère de NBC News

Un hélicoptère de NBC News s’est écrasé mardi soir dans un quartier de Los Angeles alors qu’il couvrait un accident de la circulation meurtrier. Au moins trois personnes ont perdu la vie dans le crash, selon les autorités.

Un hélicoptère de la chaîne locale NBC News s’est écrasé et a pris feu mardi soir à Chatsworth, dans la vallée de San Fernando, à Los Angeles. L’appareil intervenait pour couvrir un accident impliquant un SUV et un bus urbain, qui avait déjà fait au moins deux morts et six blessés, selon les pompiers de Los Angeles. Le crash s’est produit peu avant 19 heures, à proximité d’un important entrepôt où plusieurs équipes de médias s’étaient rassemblées pour suivre les conséquences du premier accident.

En direct sur NBC4, la présentatrice Colleen Williams a confirmé que l’hélicoptère de la chaîne était impliqué dans l’accident. Elle a initialement indiqué que deux personnes présentes à bord avaient été tuées. Les secours ont ensuite fait état d’un troisième décès. Le capitaine du LAFD, Branden Silverman, a précisé qu’au moins l’une des victimes se trouvait à l’extérieur de l’appareil, sur un parking situé à proximité du bâtiment commercial.

Deux autres personnes ont été prises en charge par les secours et transportées à l’hôpital, a indiqué le chef de bataillon des pompiers, Rico A. Gross. Leur état de santé n’avait pas encore été communiqué. La maire de Los Angeles, Karen Bass, ainsi que plusieurs responsables locaux se sont rendus sur place et ont participé à une conférence de presse. Les autorités n’avaient toutefois pas encore communiqué l’identité des victimes.