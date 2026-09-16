Bénin: cinq présumés cambrioleurs arrêtés à Djèrègbé avec un impressionnant butin

​Un vaste réseau de vols par effraction opérant dans la commune de Sèmè-Podji a été neutralisé par les éléments de la Police républicaine.

Dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 septembre 2026, un dispositif de veille renforcé, déployé face à la recrudescence des incursions nocturnes visant les habitations et les chantiers, a permis d’interpeller cinq individus en flagrant délit dans l’arrondissement de Djèrègbé, grâce à une étroite collaboration avec les populations locales.

​La fouille corporelle a immédiatement révélé un équipement minutieusement préparé pour le cambriolage. Les forces de l’ordre ont notamment mis la main sur un cric, plusieurs tournevis ainsi qu’un sac dissimulant 94 trousseaux de clés passe-partout.

Cet arsenal technique a conforté les soupçons des enquêteurs sur l’existence d’une filière méthodique et active depuis plusieurs mois dans la région.

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​Un important stock d’appareils et d’équipements confisqué

​Les perquisitions menées dans la foulée aux domiciles respectifs des cinq mis en cause ont mis au jour une quantité considérable d’objets de valeur d’origine douteuse. Le bilan des biens saisis comprend des téléviseurs, des caméras de surveillance, des panneaux solaires, des bouteilles de gaz, des bijoux, des groupes électrogènes et de nombreux appareils électroménagers, assimilés au butin cumulé de multiples forfaits antérieurs.

​Placés en garde à vue au commissariat de l’arrondissement de Djèrègbé, les cinq suspects seront incessamment déférés devant le procureur de la République compétent afin de répondre de leurs actes.