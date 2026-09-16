Bénin : information et communication, seul secteur des services en recul au T2

Alors que l’activité des services a fortement progressé au Bénin au deuxième trimestre 2026, la branche de l’information et de la communication évolue à contre-courant. Son chiffre d’affaires a reculé de 4,3 % sur un an, dans un environnement où plusieurs autres activités tertiaires enregistrent des hausses parfois supérieures à 30 %.

Les données publiées par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD) montrent que le chiffre d’affaires de l’ensemble des autres services a progressé de 14,6 % par rapport au deuxième trimestre 2025.

Cette croissance a notamment été portée par les activités immobilières, en hausse de 37 %, ainsi que par les transports et l’entreposage, qui progressent de 34,1 %. L’hébergement enregistre une hausse de 5,1 %, tandis que les activités de santé humaine et d’action sociale avancent de 5,7 %.

Dans ce tableau largement orienté à la hausse, l’information et la communication se distingue avec une contraction de 4,3 % de son chiffre d’affaires.

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Un signal défavorable pour l’écosystème des médias

Cette évolution concerne une branche statistique plus large que les seuls médias. Elle regroupe différentes activités relevant de l’information et de la communication et ne permet donc pas, à elle seule, d’isoler précisément les performances de la presse écrite, de la télévision, de la radio ou des médias numériques.

Elle constitue néanmoins un signal notable pour l’écosystème de l’information, dans un trimestre marqué par une progression soutenue de la plupart des autres activités de services.

Le contraste est d’autant plus marqué que le commerce a lui aussi progressé au deuxième trimestre. Son chiffre d’affaires augmente de 6,8 % sur un an, tiré notamment par le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles, en hausse de 17,1 %, ainsi que par le commerce de détail, qui progresse de 7,3 %.