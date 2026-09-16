BENIN WEB TV

Soudan : au moins 60 mineurs tués dans l’effondrement d’un site aurifère

Au moins 60 mineurs artisanaux ont été tués dans l’effondrement d’un site aurifère près d’En Nahud, dans l’État du Kordofan occidental, au Soudan. Le bilan rapporté mercredi 16 septembre par plusieurs sources locales restait provisoire, d’autres travailleurs étant encore portés disparus.

André Kouagou Assane
André Kouagou AssaneVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
SociétéNous Suivre sur Google
Soudan : au moins 60 mineurs tués dans l’effondrement d’un site aurifère
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

L’accident s’est produit à la mine d’Al-Zar’, rattachée aux sites d’Al-Raqiq dans l’unité administrative de Fuja. Darfur24 rapporte que six puits adjacents se sont effondrés, ensevelissant des dizaines de travailleurs.

Les opérations de secours ont été compliquées par la profondeur des puits et l’absence d’équipements lourds sur le site. Darfur24 fait état de six survivants, dont certains souffraient de fractures, tandis que le sort d’autres mineurs restait inconnu mercredi.

Reuters, citant des sources locales, confirme un bilan d’au moins 60 morts dans cette zone reculée du Kordofan occidental. Les informations recueillies séparément par l’AFP auprès de survivants font également état d’au moins 60 victimes.

Publicité

L’orpaillage artisanal occupe une place majeure dans l’économie soudanaise. Selon des données du secteur rapportées en janvier par Sudan Tribune, plus de deux millions de personnes travaillent dans l’exploitation artisanale et cette activité représente plus de 80 % de la production d’or du pays.

Les accidents mortels sont récurrents sur les sites artisanaux. En janvier, un autre effondrement de mine d’or au Soudan avait tué 13 mineurs et blessé six personnes dans le Kordofan du Sud.

Après cet accident de janvier, la Sudanese Mineral Resources Company avait annoncé un programme de sécurisation des puits abandonnés, avec fermeture des sites instables et amélioration des normes techniques appliquées aux exploitations minières.

Publicité

Articles liés

Gaza: Israël évoque une reprise des opérations militaires et un plan de départ des PalestiniensGaza: Israël évoque une reprise des opérations militaires et un plan de départ des PalestiniensLos Angeles: trois morts dans le crash d’un hélicoptère de NBC NewsLos Angeles: trois morts dans le crash d’un hélicoptère de NBC NewsBénin : information et communication, seul secteur des services en recul au T2Bénin : information et communication, seul secteur des services en recul au T2Bénin: cinq présumés cambrioleurs arrêtés à Djèrègbé avec un impressionnant butinBénin: cinq présumés cambrioleurs arrêtés à Djèrègbé avec un impressionnant butin

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.