Soudan : au moins 60 mineurs tués dans l’effondrement d’un site aurifère

Au moins 60 mineurs artisanaux ont été tués dans l’effondrement d’un site aurifère près d’En Nahud, dans l’État du Kordofan occidental, au Soudan. Le bilan rapporté mercredi 16 septembre par plusieurs sources locales restait provisoire, d’autres travailleurs étant encore portés disparus.

Publié le 16 sept. 2026 à 11:33 · Mis à jour le 16 sept. 2026

L’accident s’est produit à la mine d’Al-Zar’, rattachée aux sites d’Al-Raqiq dans l’unité administrative de Fuja. Darfur24 rapporte que six puits adjacents se sont effondrés, ensevelissant des dizaines de travailleurs.

Les opérations de secours ont été compliquées par la profondeur des puits et l’absence d’équipements lourds sur le site. Darfur24 fait état de six survivants, dont certains souffraient de fractures, tandis que le sort d’autres mineurs restait inconnu mercredi.

Reuters, citant des sources locales, confirme un bilan d’au moins 60 morts dans cette zone reculée du Kordofan occidental. Les informations recueillies séparément par l’AFP auprès de survivants font également état d’au moins 60 victimes.

Publicité

L’orpaillage artisanal occupe une place majeure dans l’économie soudanaise. Selon des données du secteur rapportées en janvier par Sudan Tribune, plus de deux millions de personnes travaillent dans l’exploitation artisanale et cette activité représente plus de 80 % de la production d’or du pays.

Les accidents mortels sont récurrents sur les sites artisanaux. En janvier, un autre effondrement de mine d’or au Soudan avait tué 13 mineurs et blessé six personnes dans le Kordofan du Sud.

Après cet accident de janvier, la Sudanese Mineral Resources Company avait annoncé un programme de sécurisation des puits abandonnés, avec fermeture des sites instables et amélioration des normes techniques appliquées aux exploitations minières.