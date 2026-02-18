Benin Web TV
LIVE

Porto-Novo: un chef de quartier placé en garde à vue pour escroquerie présumée

Le chef du quartier Accron-Gogankomey, situé dans le premier arrondissement de Porto‑Novo, a été placé en garde à vue par la police républicaine dans le cadre d’une affaire d’escroquerie présumée, rapporte Africaho.

L’autorité locale serait actuellement entendu par les services de police au commissariat de la ville. Selon les premières informations disponibles, il est impliqué dans une affaire portant sur des millions de francs CFA mobilisés pour un projet de pisciculture sur la lagune de Porto-Novo, dont la destination réelle des fonds reste à ce jour incertaine.

Cette interpellation a provoqué une vive réaction dans le quartier, où la nouvelle de la garde à vue de leur chef a surpris et préoccupé les populations locales.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
803vues
Porto-Novo: un chef de quartier placé en garde à vue pour escroquerie présumée
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le chef du quartier Accron-Gogankomey, situé dans le premier arrondissement de Porto‑Novo, a été placé en garde à vue par la police républicaine dans le cadre d’une affaire d’escroquerie présumée, rapporte Africaho.

L’autorité locale serait actuellement entendu par les services de police au commissariat de la ville. Selon les premières informations disponibles, il est impliqué dans une affaire portant sur des millions de francs CFA mobilisés pour un projet de pisciculture sur la lagune de Porto-Novo, dont la destination réelle des fonds reste à ce jour incertaine.

Cette interpellation a provoqué une vive réaction dans le quartier, où la nouvelle de la garde à vue de leur chef a surpris et préoccupé les populations locales.

Les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette affaire qui entache la crédibilité de l’autorité locale.

Publicité

Articles liés

À Porto-Novo, une moto PCX volée refait surface en pleine circulation : le revendeur écrouéSénégal : le parquet affirme que la mort d’un étudiant de l’Ucad n’est pas liée à des violences policièresLe Vatican entre en Bourse avec deux ETF « éthiques »Au Sénégal, la fronde s’intensifie entre étudiants et gouvernement
Merci pour votre lecture — publicité