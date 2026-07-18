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Porto-Novo: trois mandats de dépôt contre un escroc présumé aux faux visas pour le Canada

​Un homme, poursuivi pour escroquerie et faux en écriture privée, s’est vu décerner trois mandats de dépôt distincts à la suite de sa présentation devant le procureur.

Edouard Djogbénou
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Porto-Novo: trois mandats de dépôt contre un escroc présumé aux faux visas pour le Canada
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Cette triple mise sous mandat de dépôt décernée par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme fait suite à une vague de plaintes déposées par de nombreuses victimes.

​L’arrestation du suspect a été orchestrée par les éléments du commissariat de l’arrondissement de Honvié, dans la commune d’Adjarra. Les investigations approfondies menées par les forces de l’ordre ont permis de mettre en lumière un système frauduleux bien rodé, reposant sur deux méthodes d’escroquerie principales.

​Dans un premier temps, l’individu profitait de la ferveur des fêtes et cérémonies locales communément appelées « Agor ». Selon les précisions fournies par la Police républicaine ce vendredi 17 juillet 2026, le mis en cause faisait croire à ses cibles qu’il détenait un réseau d’échange pour obtenir des liasses de billets de banque neufs, particulièrement prisées pour le « travaillement », cette pratique consistant à distribuer de l’argent lors des réjouissances.

En faisant miroiter d’importants bénéfices sur ces opérations de change, le suspect a réussi à convaincre plusieurs personnes d’investir leurs économies, leur soutirant ainsi une dizaine de millions de francs CFA.

​En parallèle, le présumé escroc s’était spécialisé dans les fausses promesses d’immigration vers le Canada. Il prétendait disposer des compétences nécessaires pour « mouvementer » artificiellement les comptes bancaires de ses clients ouverts dans diverses institutions financières, une manœuvre censée faciliter l’obtention de leur visa. Grâce à ce stratagème, il est parvenu à extorquer environ douze millions de francs CFA supplémentaires à des candidats au voyage.

​Face à la multiplicité des infractions et à la gravité des préjudices financiers, le parquet n’a laissé aucune chance de liberté provisoire au suspect. Placé sous mandat de dépôt, l’homme a été immédiatement conduit en cellule où il séjourne désormais en attendant l’ouverture de son procès.

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