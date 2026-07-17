BENIN WEB TV

Bénin: des arrestations et des saisies de produits psychotropes dans un ghetto dissimulé à Ekpè

Dans le cadre de l’assainissement sécuritaire de sa zone de compétence, le commissariat d’Ekpè a mené une opération de démantèlement de ghettos ce jeudi 16 juillet 2026. La descente inopinée a ciblé le quartier Pk 10, plus précisément la zone d’Owologbè située dans l’arrondissement d’Ekpè, commune de Sèmè-Podji.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
176vues
Bénin: des arrestations et des saisies de produits psychotropes dans un ghetto dissimulé à Ekpè
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Cette intervention s’est soldée par l’interpellation de quatorze individus et la saisie d’une quantité importante de substances illicites. ​Les forces de l’ordre ont arrêté au total quatorze suspects, tous de sexe masculin, parmi lesquels figure le tenancier du ghetto.

La perquisition instantanée menée sur les lieux a permis de mettre au jour un vaste trafic de produits pharmaceutiques détournés et de stupéfiants.

​Les agents de police ont notamment mis la main sur plus de 165 boîtes d’expectorants de diverses marques, comprenant de l’Exiplon, du Piscof, du Codolin, du CSP et du DSP. À cela s’ajoute une cargaison de chanvre indien ainsi que 150 plaquettes de produits psychotropes constituées de comprimés Royal, Rohypnol, Swinol, Bodi et AX.

​Des substances illicites dissimulées dans du bissap

​Les investigations ont révélé un mode opératoire particulier utilisé par les trafiquants pour tromper la vigilance de l’entourage et des autorités. La nouvelle stratégie du propriétaire du ghetto consistait à dissimuler ces différents produits psychotropes directement à l’intérieur de boissons à base de bissap, qu’il revendait ensuite à un prix élevé à ses clients.

​Au regard de la gravité de la situation et de l’ingéniosité des méthodes de fraude employées, le commissariat d’Ekpè a réaffirmé son engagement à poursuivre sans relâche cette purge sécuritaire afin de démanteler les derniers réseaux actifs de la localité.

Articles liés

Affaire de la jeune femme torturée à Ekpè: le procès renvoyé au 16 octobre 2026 pour dossier incompletAffaire de la jeune femme torturée à Ekpè: le procès renvoyé au 16 octobre 2026 pour dossier incompletBénin : imminence des travaux de reconstruction de la route Sètto–Dassa-ZouméBénin : imminence des travaux de reconstruction de la route Sètto–Dassa-ZouméAffaire du parti Le Libéral : la CRIET refuse de libérer un coaccusé de Richard Boni OuorouAffaire du parti Le Libéral : la CRIET refuse de libérer un coaccusé de Richard Boni OuorouBénin : l’Office du bac précise les démarches pour les cas réservés et la consultation des copiesBénin : l’Office du bac précise les démarches pour les cas réservés et la consultation des copies

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV